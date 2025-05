Penalizzato Lewis Hamilton: 3 posizioni in griglia per impeding su Max Verstappen

Se ne va subito il sorriso di Lewis Hamilton nel pomeriggio di Montecarlo. Il pilota della Ferrari era stato in grado di centrare la quarta posizione qualifiche del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma per colpa di una penalizzazione sarà costretto ad arretrare di 3 posizioni in griglia di partenza. Sul tracciato monegasco, come sempre, le qualifiche sono state vibranti e il traffico è stato ancora una volta una pagina importante.

La pole position è andata a Lando Norris, con il tempo di 1:09.954 e un margine di vantaggio di 109 millesimi su Charles Leclerc e 175 sul compagno di scuderia Oscar Piastri. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 428 millesimi, quinta per Max Verstappen a 715, mentre è sesto Isack Hadjar a 969. Settimo Fernando Alonso a 970, ottavo Esteban Ocon a 988, quindi nono Liam Lawson a 1.175 con Alexander Albon che completa la top10 a 1.259.

Cos’è successo nel corso delle qualifiche odierne? Max Verstappen era impegnato in un giro veloce e ha imboccato Massenet ad alta velocità. Dopo aver evitato una prima monoposto nel tratto più semplice, il quattro volte campione del mondo si è trovato all’interno Lewis Hamilton e ha dovuto leggermente allargare la propria traiettoria prima di arrivare al Casinò. Ovviamente il pilota del team Red Bull ha alzato il piede e si è ampiamente lamentato (anche in modo colorito) in un team radio.

La sensazione è che la direzione gara sia stata particolarmente severa nei confronti del sette volte campione del mondo. Sicuramente il ferrarista ha rovinato il giro di Max Verstappen ma, effettivamente, non poteva scomparire in quel momento. Probabilmente il team avrebbe dovuto avvertire in maniera più precisa il pilota nativo di Stevenage, per cui la frittata è stata fatta. Un vero peccato per Lewis Hamilton che, a questo punto, passa dalla quarta alla settima posizione, una vera e propria beffa.