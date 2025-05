Pedersen: “Giornata incredibile. Fin qui la Lidl-Trek ha corso un Giro pazzesco”

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Rovigo-Vicenza di 180 chilometri, si risolve con l’imperioso sprint finale di Mads Pedersen. Sul traguardo di Vicenza il corridore della Lidl-Trek precede il belga Wout Van Aert della Team Visma | Lease a Bike e il messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG.

Pedersen conquista il quarto successo in questa edizione della Corsa Rosa lanciando il suo prepotente volata ai trecento metri dall’arrivo. Il danese è fin qui autore di una corsa spettacolare che lo ha visto recitare il ruolo di protagonista assoluto nei primi giorni. Il corridore della Lidl-Trek sta dominando la classifica a punti ed è sempre pronto a mettersi al servizio della squadra.

Al termine della corsa il vincitore di una frazione dal finale entusiasmante commenta così la giornata ai microfoni di Rai 2: “Abbiamo vissuto una giornata incredibile. È stato davvero difficilissimo, ho dovuto fare uno dei miei migliori finali per riuscire a vincere.

È tutto pazzesco. Quando siamo arrivati al Giro l’obiettivo era di ottenere due vittorie, ora ne abbiamo cinque, Ciccone in buona posizione in classifica generale e la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Ho indossato la maglia della squadra solo il primo giorno, spero do non doverla indossare più”.