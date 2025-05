Mads Pedersen: “È stato un finale stressante, ho fatto il massimo per arrivare più avanti possibile”

La quarta tappa del Giro d’Italia si conclude con un tris olandese. Sul traguardo di Lecce Casper van Uden della Team Picnic PostNL beffa in volata i connazionali Olav Kooij della Team Visma | Lease a Bike e Maikel Zijlaard della Tudor Pro Cycling Team.

Continua ad essere assoluta protagonista delle fasi iniziali della corsa Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek si lancia allo sprint, sfiora il podio e difende la sua maglia rosa con un vantaggio di sette secondi su Primoz Roglic, lo sloveno guadagna due secondi di abbuono grazie al chilometro d’oro Red Bull, e quattordici sul compagno di squadra Mathias Vacek. A rendere ancora più importante la sua prova se si considera l’enorme lavoro fatto per risalire dal fondo del gruppo dopo essere rimasto coinvolto in una caduta e lanciarsi in volata.

Al termine della corsa il leader della classifica generale commenta così la giornata ai microfoni di Rai 2: “È stato un finale stressante, tecnico ed impegnativo con il passaggio da una strada ampia ad una più stretta. È stato difficile risalire, ai due chilometri ero molto indietro e non siamo riusciti a formare il treno per la volata.

Ai due chilometri ero molto indietro, ho fatto il massimo per cercare di guadagnare spazio e conquistare il miglior piazzamento possibile. Ringrazio l’Italia per avermi accolto così, l’atmosfera è davvero splendida, oggi è stata una bellissima giornata”.