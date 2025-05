Pedersen: “È stata una giornata dura. Dovevo dar tutto per vincere e riprendere la maglia”

Con una splendida volata Mads Pedersen si prende la vittoria nella terza tappa del Giro d’Italia Valona-Valona, bissa il successo ottenuto all’esordio nella Durazzo-Tirana e, grazie agli abbuoni, conquista nuovamente la maglia togliendola a Primoz Roglic.

Sul traguardo di Valona il danese della Lidl-Trek precede l’australiano Corbin Strong e il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team, al secondo podio di tappa in tre giorni. Pedersen finalizza in maniera egregia il lavoro magistrale compiuto dalla sua squadra nella seconda parte della corsa con l’andatura che taglia fuori la maggior parte dei velocisti.

Al termine della corsa il danese commenta così la sua prova: “Con 3000 metri di dislivello è stata una giornata dura. Con questa squadra e con l’impressionante lavoro svolto dai miei compagni dovevo dar tutto per provare a vincere e riprendere la maglia, fortunatamente ci sono riuscito“.

Stuzzicato sulla possibilità ci competere per la classifica generale Pedersen risponde così: “Sicuramente vado forte in salita, non esageriamo però. Adesso torno in Italia e mi godrò lo svolgimento delle prossime tappe. Sono convinto che ci saranno altre opportunità in cui potrò mettermi in evidenza“.