Pattinaggio di figura, l’ISU risponde a Stepanova-Bukin: “Nessun ripensamento, la decisione è definitiva”

Si è fatta un po’ attendere, ma alla fine è arrivata la replica dell’ISU ai pattinatori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, coppia di danza russa che due settimane fa ha pubblicato un video sui social network lamentando l’esclusione, senza apparente senso, alla gara di qualificazione per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in programma a Pechino il prossimo settembre.

Il binomio puri medagliato in campo continentale aveva scritto una lettera aperta sia al Comitato Olimpico Internazionale sia all’International Skating Union, pregando i responsabili di fornire delle motivazioni circa la loro posizione. Ricordiamo infatti che nel documento, pubblicato nel Comunicato N.708 del 13 maggio, l’ISU aveva ammesso soltanto quattro atleti, due “titolari” e due riserve, selezionandoli soltanto dalle specialità individuali. Si tratta, come ormai sappiamo, di Adelia Petrosyan (sostituta Alina Gorbacheva) e Petr Gumennik (sostitua Vladislav Dikidzhi).

Pochi giorni fa, dopo giorni di silenzio, la Federazione Internazionale ha risposto agli atleti, con una dichiarazione breve ma perentoria: “Non c’è assolutamente alcuna possibilità che le coppie e i danzatori su ghiaccio russi partecipino alle prossime Olimpiadi invernali di Milano. La decisione dell’ISU è definitiva e non ammette riconsiderazioni o ricorsi in nessuna circostanza”, queste le parole raccolte in Russia da Vseprosport.

L’ISU quindi, almeno fino a questo momento, ha ribadito la sua decisione, senza però fornire proprio quei dettagli legittimamente richiesti dalla coppia di danza. Sta da capire se, prima o poi, verrà redatto un documento con le spiegazioni del caso oppure no.