Pattinaggio artistico a rotelle: Mills-Cortini dominano lo short all’AIS di Trieste

Le coppie d’artistico azzurre dettano legge, come da tradizione. Dominio tricolore all’Artistic International Series 2025 di Trieste, secondo appuntamento della rassegna itinerante in scena questa settimana al Pala Pikelc di Opicina. In occasione dello short program infatti a imporsi sono stati Micol Mills-Tommaso Cortini, seguiti da altri tre team di connazionali.

Ma andiamo con ordine. Il binomio Vice Campione del Mondo, quest’anno chiamato a raccogliere l’eredità di Alice Esposito-Federico Rossi, si è presentato sulla pista friulana in buona condizione, snocciolando una performance in crescendo al di sopra dei 70 punti, inaugurata dalla sequenza di passi, assegnata di livello 1, e dal triplo twist, chiamato di livello base.

Dopo una sbavatura nel doppio axel in parallelo, i nostri ragazzi sono saliti di colpi, confezionando prima il sollevamento combinato Venerucci (livello 4) – premiato con un QOE dal +1 al +2 – e, successivamente, il laccio reversed (livello 4). Positiva anche la chiusura, riservata alla spirale (livello 4), elemento preceduto da una trottola combinata leggermente fallosa.

Ben difendendosi anche nel secondo punteggio gli azzurri hanno dunque ottenuto 70.53 (43.45, 28.08), scavando un piccolo solco sugli inseguitori, ovvero i Campioni Mondiali in carica Junior Angelica Polli-Josè Inglese, secondi con un buon impatto nella massima categoria, come dimostra uno short senza particolari errori impreziosito, tra le carie difficoltà, dalla spirale (livello 1), dal Venerucci (livello 4) e dal laccio (livello 3), con cui si sono attestati in quota 62.27 (37.52, 24.75), cinque lunghezze in più rispetto a Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini, terzi con 57.66 (34.66, 23.00) davanti a Caterina Locuratolo-Jacopo Russo, quarti con 56.49 (32.74, 24.75).

Il free program si svolgerà nella serata di oggi, giovedì 15 maggio.