Pattinaggio artistico, il calendario delle Challenger Series 2025-2026. Confermato il Lombarida Trophy

Continua a prendere una forma sempre più concreta il calendario della stagione 2025-2026 di pattinaggio di figura. Nelle scorse ore infatti l’International Skating Union ha pubblicato la lista delle gare valide per il circuito ISU Challenger Series, competizione itinerante che di solito arricchisce soprattutto la prima parte di annata sportiva.

Saranno complessivamente undici le gare in programma, tutte pianificate da agosto a dicembre. Si partirà il 7 agosto (fino al 10) da Norwood (Stati Uniti), per la Cranberry Cup International, riservata alla specialità individuale maschile ed individuale femminile. La carovana proseguirà poi sempre negli Stati Uniti con il John Nick Paris Challenge International, prova dedicata esclusivamente alle coppie d’artistico in scena a New York dal 2 al 3 settembre.

Quasi senza soluzione di continuità il circuito farà tappa ad Osaka, in Giappone, per il Kinoshita Group City (5-7 settembre), grande novità di quest’anno. Si passerà quindi alla parentesi europea con il classico Lombardia Trophy (Bergamo, 11-14 settembre), il Nebelhorn Trophy (Oberstdorf, 25-27 settembre) e il Nepal Memorial (Bratislava, 25-27 settembre).

Ad ottobre sarà invece la volta del Denis Ten Memorial (Astana 1-4 ottobre), gara che precede un’altra new entry, il Trialeti Trophy (Tibilisi, 8-11 ottobre). Si chiuderà quindi a Varsavia con la PGE Warsaw Cup (19-23 novembre), con il Tallin Trophy (Tallin, 24-30 novembre) e, in ultimo, con la Golden Spin (Zagabria 3-6 dicembre).

Ricordiamo che a settembre si disputerà anche l’importantissima gara di qualificazione olimpica, organizzata a Pechino dal 19 al 21 settembre. Di seguito il calendario completo.

ISU CHALLENGER SERIES 2025-2026: CALENDARIO COMPLETO