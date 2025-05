Pattinaggio artistico, i liberisti e le coppie ammesse alle Finali dell’AIS: Fiori guida la spedizione

Si delinea integralmente il quadro dei qualificati in vista della Finale valida per l’Artistic International Series 2025 di Reggio Emilia, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che chiuderà di fatto il primo stralcio della stagione. Dopo la danza, nelle scorse ore infatti la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha pubblicato l’elenco degli atleti del libero e delle coppie ammessi su qualificazione diretta, a cui si aggiungeranno potenzialmente altri profili, i quali dovranno però passare dalla cosiddetta “Last chance”.

In campo individuale i fari saranno puntati su Gioia Fiori, pattinatrice che si è espressa subito a livelli alti in occasione della tappa di Trieste, scollinando pronti-via i 200 punti nel totale e vincendo così la gara piazzandosi davanti all’italo-ivoriana Yenè Corinna Soro Bonati (in forza alla Costa d’Avorio) e all’iberica Sira Bella Gallardo.

Nella prova maschile prevista la presenza di Alex Chimetto, quarto ad Opicina cedendo il passo al trittico spagnolo formato da Severino-Montero-Perez, ma apparso in ottimo spolvero nel segmento più breve, terminato al secondo posto.

Saranno invece quattro i team che prenderanno parte alla gara delle coppie d’artistico: stiamo parlando, in ordine della classifica vista sulla pista friulana, di Micol Mills-Tommaso Cortini, Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini, Caterina Locuratolo-Jacopo Russo ed Angelica Polli-Josè Enrico Inglese. Oggi, martedì 27 maggio, è stata comunicata anche la presenza di Mirko Mazzo (individuale maschile) e Caterina Artoni-Raul Allegranti (coppia di danza).

Ricordiamo che dopo la competizione a Reggio Emilia comincerà la lunga fase dei Campionati Italiani, fondamentale per diramare le convocazioni in vista di Europei e Mondiali.