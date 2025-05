Pattinaggio artistico, definiti i russi che parteciperanno alle qualificazioni per Milano Cortina 2026! Escluse coppie e danzatori!

Arriva una notizia di fondamentale importanza dal mondo del pattinaggio artistico. Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio, l’International Skating Union ha pubblicato attraverso il comunicato N.708 la lista degli atleti russi che potranno partecipare alla gara di qualificazione per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma a Pechino (Cina), dal 17 al 21 settembre.

Si tratta di un documento molto atteso: il 20 dicembre scorso infatti la Federazione Internazionale aveva ufficialmente aperto uno spiraglio ai due Paesi al momento esclusi dalle competizioni in virtù della Guerra in Ucraina, ovvero Russia e Bielorussia, permettendone un reintegro centellinato e iper selezionato esclusivamente per i Giochi. Di fatto, l’ISU al tempo aveva chiesto alle due Federazioni di fornire una lista di pattinatori, uno per specialità più un sostituto, entro il mese di febbraio, deadline idonea per permettere agli atleti di essere inseriti e poi tracciati dal sistema antidoping.

L’aspetto più clamoroso della vicenda, soprattutto in chiave Italia, riguarda l’esclusione totale delle coppie d’artistico e della danza, discipline in cui gli azzurri lotteranno per una medaglia. Evidentemente, nessuno dei team finiti sotto esame ha superato lo scrupoloso vaglio dell’International Skating Union. Non sono stati resi noti i nominativi dei profili scartati, ma appare evidente che tra i tanti ci siano stati anche colossi come le coppie Anastasia Mishina-Alexandr Galliamov o Alexandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii, senza considerare gli esperti danzatori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin.

Nella lista, per ciò che concerne la Russia, svetta il nome di Adelia Petrosyan, pronta a sparigliare completamente le carte in quello che sarà il suo debutto internazionale nella massima categoria, oltre che della collega Alina Gorbacheva, terza ai Nazionali del 2024. In categoria maschile sarà presente invece Petr Gumennik, anche lui alla prima tra i “grandi” con una storia importante sulle spalle, e Vladislav Dikidzhi, Campione russo in carica. Per la Bielorussia ammessi invece Vasil Barakhouski, Viktoriya Plaskonnaya, Yauheni Puzanau, Viktoriia Safonova, Nastassia Sidarenka e Uladzislau Sytsik.

Al netto del più imprevedibile Gumennik, la pattinatrice a dare più sicurezza in tal senso è Petrosyan: la moscovita, ennesimo talento tirato fuori dal mazzo di Eteri Tutberidze, viaggia infatti a delle latitudini completamente diverse rispetto alle sue avversarie. A dimostrarlo è, banalmente, il suo bagaglio tecnico: la classe 2007 è infatti capace di atterrare in scioltezza e con qualità sia il triplo axel che il quadruplo toeloop. Con lei la soglia va ben al di là dei 230 punti.