Pattinaggio artistico a rotelle: una solida Roberta Sasso si prende la style all’AIS di Trieste, bene Golluscio

Roberta Sasso alza l’asticella. L’azzurra si è imposta con un buon margine in occasione della style dance femminile, segmento valido per la seconda tappa dell’Artistic International Series, rassegna itinerante di pattinaggio artistico a rotelle in corso di svolgimento al Pala Pikelc di Opicina in Trieste.

Grande prestazione per la Campionessa del Mondo in carica, la quale ha proposto per la seconda volta in ambito internazionale il suo programma breve di enorme raffinatezza, apparso migliorato rispetto alla prima uscita pattinata a Buenos Aires il mese scorso. Di alto profilo l’inizio, in cui l’emiliana ha sciorinato la sequenza di cluster, chiamata di livello 4 e valutata con +2 unanime, destino praticamente simile ai travelling, dove sono arrivati quattro +2 ed un +1 nel QOE.

Dopo il difficile disegno di Midnight Blues, assegnato di livello 3, l’allieva di Beatrice Lotti ha portato a termine la performance con la footwork sequence, elemento che ha fatto il pieno di +2 a braccetto con il massimo del livello. Attestandosi sopra zona 32.00 nelle components, la pattinatrice ha così guadagnato l’elevato score di 71.00 (38.58, 32.42), migliorando così i 68.05 ottenuti in Argentina.

Buone risposte poi dalla temibile iberica Natalia Baldizzone Morales, attualmente al secondo posto con 68.32 (37.82, 30.50) ben figurando in tutte le quattro difficoltà. Significativo poi quanto fatto da Ilaria Golluscio, terza con 62.45 (35.03, 27.42) confezionando un layout di alto livello. Attenzione però alle altre azzurre, ovvero Sara Mazzini e Caterina Artoni, entrambe rispettivamente quarta e quinta di un’incollatura con 62.25 (33.42, 28.83) e 62.01 (33.92, 28.09).

Domani, mercoledì 14 maggio si disputeranno le danze libere della categoria Solo Dance maschile e femminile.