Pattinaggio artistico a rotelle: ufficializzati i danzatori azzurri qualificati per le Finali dell’AIS

Il dado è tratto. Con la conclusione del secondo appuntamento, la World Skate ha ufficializzato l’elenco degli atleti che si sono qualificati alle Finali dell’Artistic International Series, competizione itinerante di pattinaggio artistico che ha visto una prima fase con le due tappe di Buenos Aires e Trieste e che si appresta ora a vivere l’ultimo atto, in programma a Reggio Emilia dal 9 al 15 giugno.

Ricordiamo che, stando al regolamento, hanno ottenuto l’accesso diretto solo gli atleti piazzatosi meglio per ciascuna categoria. Il quadro si delineerà in modo completo solo pochi giorni prima dell’inizio della gara, complice la grande novità di questa stagione, la cosiddetta “Last chance”, che mette in palio altri spot per la finale.

Per ciò che concerne l’Italia, si andranno a giocare la vittoria nella solo dance e nelle coppie di danza Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, vincitori in quel di Trieste (nel caso di Sasso anche in Argentina) sia da soli che in tandem; con loro ci saranno anche Caterina Artoni-Raoul Allegranti, Ilaria Golluscio-Samuele Stasi e Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi.

Nelle prossime ore, saranno reso noti anche dalle Federazioni Nazionali i partecipanti delle restanti specialità, dunque coppie d’artistico e singolo.

FINALI ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2025 REGGIO EMILIA: GLI AMMESSI DELL’ITALIA (SOLO DANCE E DANZA)

Solo Dance Femminile: Roberta Sasso

Solo Dance Maschile: Gherardo Altieri Degrassi

Coppie di danza: Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, Caterina Artoni-Raoul Allegranti, Ilaria Golluscio-Samuele Stasi; Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi.