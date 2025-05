Pattinaggio artistico a rotelle: super Fiori! L’azzurra supera quota 200 e trionfa all’AIS di Trieste

Segnali di estrema importanza da Gioia Fiori. L’azzurra infatti ha vinto per dispersione la gara del singolo femminile all’Artistic International Series 2025 di Trieste, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle appena andata in archivio al Pala Pikelc in Opicina, superando ampiamente la fondamentale soglia dei 200 punti.

Una splendida conferma quella della laziale, già dominante nello short e davvero impattante anche in un segmento più lungo dal contenuto tecnico elevato. Dopo un flip ruotato doppio, la Vice Campionessa del Mondo ha snocciolato la combinazione triplo toeloop/thoren/triplo salchow, staccando poi un triplo loop singolo.

Raccogliendo punti preziosi nella prima trottola combinata, impreziosita da quattro cambi, Fiori ha passato in rassegna la proficua combinazione doppio axel/triplo salchow, il triplo toeloop e un doppio axel, chiudendo poi i conti con un’altra combinazione di trottole, premiata con un QOE di pregevole fattura, e con la sequenza di passi, assegnata di livello 3. Ricevendo inoltre il punteggio più alto anche nelle components, la pattinatrice ha quindi stampato 127.61 (84.81, 42.80), spingendosi fino a 206.19.

Bene poi l’ivoriana “azzurra” Yené Corinna Soro Bonati, seconda con 97.17 (61.24, 36.93) per 171.59 presentando un layout con cinque tripli (due le sbavature di peso nel flip e nel salachow combinato con il doppio axel), difficoltà con cui ha chiuso la porta alla spagnola Sira Bella Gallardo, anche oggi fallosa e artefice di molteplici passaggi a vuoto con cui non è andata oltre 93.53 (56.53, 38.00) per 159.55. Bel recupero inoltre per Giada Romiti, sesta nello short e quarta nella classifica finale con 89.24 (53.90, 35.34) per 148.06. Discorso speculare per Federica Pizzingrilli, da decima a sesta con 84.62 (52.75, 31.87) per 133.15. Ottava infine Sara Franceschini con 69.53 (38.59, 32.94) per 131.00.

Tripletta spagnola invece in campo maschile, con la vittoria nettissima firmata da Hector Diez Severino, il quale ha preferito non rischiare il triplo axel confezionando comunque un free program solido, sicuro soprattutto nelle prima battute, dove l’iberico ha snocciolato le catene triplo loop/triplo looop e triplo flip/triplo toeloop; salti che sommati alle trottole combinate hanno spinto lo score fino a 161.03 (108.36, 52.67) per 245.79, diciassette lunghezze in più rispetto al connazionale Arnau Perez Montero, secondo con 141.81 (99.11, 47.70) per 228.82 precedendo Lucas Yanez Perez, risalito dalla sesta alla terza posizione con 135.58 (93.07, 43.51) per 209.36.

Ai piedi della top 3 invece Alex Chimetto, il quale ha mancato il gradino più basso per appena un punto accontentandosi di 127.56 (79.86, 47.70) per 208.24. Sesto invece Mirko Mazzo con 128.55 (87.15, 41.40) per 199.20, settimo Danilo Gelao con 122.51 (81.54, 40.97) per 190.14, undicesimo Luca Innocenti con 78.19 (44.99, 34.20 per 134.55.

Il prossimo appuntamento con l’Artisitc International Series saranno le finali, in programma a Reggio Emilia dal 7 al 15 giugno.