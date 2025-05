Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso ed Alteri Degrassi trionfano nel solo dance all’AIS di Trieste

Arrivano i primi responsi nella categoria Senior in quel di Opicina, località triestina che sta ospitando questa settimana la seconda tappa dell’Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che vedrà il suo atto finale sempre in Italia, nello specifico a Reggio Emilia, nel mese di giugno. Si tratta di risultati di estremo valore, in quanto l’Italia ha letteralmente dominato la prova della solo dance, grazie ai successi firmati da Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi nelle rispettive categorie.

Decisamente positiva la prestazione della Campionessa del Mondo, salita di colpi anche nel segmento più lungo rispetto alla gara di Buenos Aires. L’azzurra nello specifico sulle note di Billie Eilish ha messo sul piatto un dominio netto in entrambi i punteggi, confezionando un comparto di elementi di assoluto valore e prendendo il largo fin da subito con una micidiale Artistic foot sequence, assegnata di livello 4 e premiata con un QOE oscillante tra il +3 ed il +2. Ottima anche la Dance step sequence, anche questa di livello 4 e valutata con un trionfo di +2.

A seguito della sequenza coreografica (da +1 a +2), la danzatrice seguita da Beatrice Lotti ha quindi affrontato i cluster, chiamati di livello 3 e con un +2 unanime, oltre che il piatto forte della casa, i travelling, chiaramente del massimo del livello e con due +3 da parte del pannello giudicante. Superando ampiamente quota 8.50 in tutte le quattro voci delle components, Sasso ha stampato il punteggio di 88.22 (43.16, 45.06), totalizzando così 159.22, sei lunghezze in più rispetto alla competitiva iberica Natalia Baldizzone Morales, piazzatasi al posto d’onore con 85.30 (40.87, 44.43) per 153.62, perdendo la scia dell’italiana anche per via dell’Artistic foot sequence, di livello 3. Rispetto alla rassegna di Buenos Aires di Roberta, il display dice addirittura +8. Ma i margini per stare comodamente sopra 160 ci sono tutti.

A debita distanza si è accomodata al terzo posto una più che consistente Ilaria Golluscio, bravissima a difendere la posizione già occupata nella style dance firmando anche il terzo libero con 78.69 (38.49, 40.20) per 131.14 precedendo le altre azzurre Sara Mazzini, quarta con 76.02 (36.70, 39.32) per 138.27, e Caterina Artoni, quinta con 75.27 (37.36, 37.91) per 137.28.

Distacchi più ridotti in campo maschile, dove i nostri ragazzi hanno messo a referto una promettente doppietta. A imporsi, come da pronostico, è stato Gherardo Altieri Degrassi, il quale ha tenuto botta presentando una free dance interessantissima e dal sapore contemporaneo pattinata sulle note di Labrinth, in cui ha lottato su ogni elemento a cominciare dai cluster, di livello 3 ed eseguiti forse in modo contratto, passando per i travelling, anche questi di livello 3 e l’Artistic foot sequence, di grande qualità. Livello 4 invece per Dance step sequence.

Dominando in lungo e in largo nel secondo punteggio, il pattinatore seguito da Maria Teresa Marzano ha chiuso i giochi con 78.62 (36.90, 41.72, secondo libero) spingendosi fino a 142.73, score destinato a salire vertiginosamente nelle prossime uscite. Importantissimo impatto poi per Andrea Loguercio, terzo nel corto e secondo nella classifica finale togliendosi la soddisfazione di vincere il libero grazie ad un free capace di superare quota 80.02 (41.24, 38.78) per 141.27 beffando l’iberico Aleix Bou, costretto al gradino più basso del podio con 78.24 (39.89, 38.45) per 140.83. Da segnalare infine la top 5 di Raoul Allegranti, quarto con 76.56 (37.33, 39.23) per 136.72, e la quinta di Francesco Vittuari con 76.87 (38.73, 38.14) per 132.99.

L’Artistic International Series proseguirà con la disciplina delle coppie d’artistico.