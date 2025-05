Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso-Altieri Degrassi incantano all’AIS di Trieste, secondi Artoni-Allegranti

Notti magiche al Pala Pikelc di Trieste, impianto sportivo triestino che sta ospitando in questi giorni la seconda tappa dell’Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle composta da due appuntamenti di qualificazione e da una finale (in programma a Reggio Emilia nel mese di giugno). Dopo il tripudio nelle coppie d’artistico, gli azzurri hanno messo a referto una tripletta anche nella danza, guidati dal meraviglioso binomio composto da Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, trionfatori per dispersione.

Gli allievi seguiti da Beatrice Lotti e Maria Tereza Marzano hanno capitalizzato il vantaggio già abbondantemente messo in ghiaccio nella style dominando anche il libero con una prova da capogiro, conquistando il massimo del livello in tutti gli elementi a chiamata e ricevendo una sfilza di +2 e +3. Semplicemente magistrale in tal senso il sollevamento combinato, così come il travelling e i cluster, eseguiti con una fluidità e scorrevolezza impressionanti. Raccogliendo punti preziosi anche nella sequenza d passi in presa, oltre che nel sollevamento stazionario e nella coreo step, i Campioni del Mondo hanno stampato la bellezza di 94.12 (48.53, 45.59) spingendosi fino a 160.57, complice anche un dominio assoluto nel secondo punteggio.

Secondo posto in solitaria poi per Caterina Artoni-Raoul Allegranti, anche loro autori di un layout spinto al massimo come livelli valutato 87.08 (46.13, 40.95) per 148.03 con cui hanno tenuto a debita distanza Samuele Stasi-Ilaria Golluscio, terzi a 75.67 (39.27, 36.40) per 127.49 gestendo l’arrembaggio di Vittorio Gastaldi-Linda Siciliano, quarti a 74.72 (40.06, 34.66) per 125.69.

La giornata si è aperta poi con i delicatissimi segmenti brevi della categoria libero individuale, contraddistinta dalla promettente performance di Gioia Fiori, al momento in testa. Buona la prova dell’azzurra, abile a realizzare come primo elemento il doppio axel, per poi completare la combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/thoren/triolo salchow e il triplo salchow singolo. Dopo la trottola in posizione rovesciata, la laziale ha poi passato in rassegna la serie di passi, chiudendo dunque con la trottola combinata portando il punteggio a 78.58 (52.07, 26.51).

A quattro lunghezze di distanza si è poi attestata l’ivoriana Yené Corinna Soro Bonati, anche lei protagonista di un free estremamente consistente valutata 74.42 (48.42, 26.00), con cui ha scavato un solco sull’attesa iberica Sira Bella Gallardo, terza con 66.02 (41.10, 24.92) a causa di una performance con qualche sbavatura di troppo a livello qualitativo. Bene poi Sara Franceschini, quarta con 61.47 (39.39, 22.08). Più attardata invece Federica Pizzingrilli, decima con 48.53 (28.29, 20.24).

Bella gara poi in campo maschile, in cui la Spagna ha segnato una doppietta affidandosi ad Hector Diez Severino, a cui va dato atto di aver provato ad alzare l’asticella presentando un triplo axel, purtroppo non andato a buon fine (ma atterrato perfettamente in prova). Di alto livello però il resto del layout, formato dalla combinazione triplo loop/ritt/triplo loop/doppio toeloop e dal triplo flip con cui ha raggiunto quota 84.76 (57.09, 28.67).

Non lontano Arnau Perez Montero, secondo con 82.01 (56.18, 25.83) davanti al nostro grande Alex Chimetto, attualmente sul gradino più basso del podio con 80.68 (53.60, 27.08) e un programma positivo, impreziosito dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop/rit/doppio loop e da buone trottole. Da segnalare infine la settima piazza di Mirko Mazzo con 70.65 (49.31, 21.34) e l’ottava di Danilo Gelao con 67.63 (42.79, 24.83).