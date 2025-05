Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso-Alteri Degrassi avanti sul velluto nella style all’AIS di Trieste

L’Italia mette in ghiaccio la tripletta anche nella danza al Pala Pikelc di Opicina, impianto sportivo triestino che sta ospitando questa settimana la tappa numero due valida per l‘Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che avrà un ultimo atto sempre nel nostro Paese, nello specifico a Reggio Emilia, a giugno. La style dance è stata infatti dominata in lungo e in largo dai Campioni Mondiali Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, i quali hanno guadagnato un ampio margine sui diretti avversari.

Tutto facile per gli allievi seguiti da Beatrice Lotti e Maria Teresa Marzano che, sul tema Swing Medley, hanno sbaragliato la concorrenza dettando ampiamente legge sia sul fronte tecnico, dove hanno scavallato i 30 punti, che sulle components. Ottimo l’impatto con il programma, impreziosito dal pattern di Italian Foxtrot, chiamato di livello 4 e premiato con quattro +2 e un +1. Di notevole fattura anche la sequenza di passi non in presa, anche questa di livello 4 e valutata con due +3, esattamente lo stesso destino del creativo sollevamento rotazionale. Di livello 3 invece l’ultimo elemento, ovvero il la One partner footwork sequence, in cui sono arrivati ancora quattro +2 ed un +1.

Attestandosi sopra l’8.0 in tutte le tre quattro voci del secondo punteggio, gli azzurri hanno così raccolto 66.45 (33.53, 32.92) scavando un solco su Caterina Artoni-Raoul Allegranti, artefici di una style di alto livello in cui hanno raggiunto 60.95 (39.37, 31.58), nove punti in più rispetto ad Ilaria Golluscio-Samuele Stasi, attualmente sul gradino più basso del podio con 51.82 (25.90, 25.92). Attenzione però a Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi, pronti ad attaccare la terza piazza forti dei loro 50.90 (25.90, 25.00), tenendo comunque una distanza siderale rispetto agli olandesi Kyra Swanenberg-Tijmen Hendricks, quinti a 45.85 (23.43, 22.42).

Domani, sabato 17 maggio, si svolgeranno non solo le danze libere, ma anche gli short program della specialità libero individuale.