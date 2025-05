Pattinaggio artistico a rotelle: l’Italia conquista dieci medaglie agli Europei Gruppi Show e Precision

Una buona Italia saluta con il sorriso i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, specialità Gruppi Show & Precision, rassegna andata in scena lo scorso weekend, precisamente sulla pista di Saragozza. Dopo tre giorni di competizioni, i nostri ragazzi hanno conquistato complessivamente dieci metalli (due ori, cinque argenti e tre bronzi), di cui cinque nella massima categoria.

Ma andiamo con ordine. Il risultato più prestigioso è arrivato nel Sincronizzato Senior, complice il trionfo del Monza Precision Team, formazione che con il suo programma “Secret Chord” si è imposta sia sul fronte tecnico che sulle componenti del programma (dove è andata sopra la soglia dei 30 punti) stampando un totale di 69.95 e precedendo così il Sincro Roller (“Never give up on your dream“) il quale, malgrado un comparto tecnico di livello, ha pagato dazio nelle components arrivando fino a 65.46, poco più di quaranta centesimi in più dei tedeschi Dream Team (“Echoes of Life”), terzi con 65.07. Da segnalare poi la quarta piazza del Sincro Elite con 52.29 (31.10, 21.19).

I padroni di casa hanno invece giganteggiato nei Piccoli Gruppi, affidandosi all’Artistic Skating Cunit (“Oh fortuna”), dominanti su tutte le quattro voci ottenendo 44.53 e piazzandosi a debita distanza dai connazionali del CPA Tona (“Again”), secondi con 42.24. Bene la compagine tricolore degli Evolution (“Gargoyles”), sul gradino più basso del podio con 37.43. Quinti invece gli Elite (“Ad astra”) con 33.32, sesti poi i Diamante (“Marameo“) con 31.76.

Copione simile nei Grandi Gruppi, dove i CPA Olot (“Yes, i do”) hanno vinto con margine arrivando fino a 34.13 battendo il GPA Girona (“Empathy”), piazzatosi al posto d’onore con 41.90. L’Italia ha preso la terza piazza grazie ai Cristal Skating Team (“The hand of fate”), riuscendo a raccogliere 37.83 beffando i compagni di squadra Royal Ealges (“Gray”), quarti con 37.66. Settimi inoltre i Dejavu (“Time is money”) con 29.48.

Nella sempre più fascinosa prova riservata ai quartetti, gli iberici Vortex si sono accomodati con facilità al primo posto godendo dell’assegnazione di livello 4 in tutti quelli a chiamata e ricevendo una valutazione molto alta nel QOE, tanto da segnare 71.00 (34.17, 36.83). Argento per gli azzurri Dejavu (“Nocturne of Wings”), anche loro premiati con il massimo del livello ma più indietro sia nel QOE che nelle components, come attesta lo score di 64.60 (32.60, 32.00).

A distanza siderale si è poi posizionato in terza piazza il Club Patinaje El Tejar De Funegirola (“Cyngara”) con 56.65 (28.73, 27.92), abile ad avere la meglio di un’incollatura sui nostri Fly Roller Diamond (“Fragments of me”), quarti con 56.34 (28.09, 28.25) complice probabilmente una leggera défaillance nei travelling, chiamati di livello 3.

Le altre medaglie sono arrivate dalle categorie giovanili dei quartetti cadetti (argento con gli Show Roller Team), nei Gruppi Junior (argento con i Division), nel Sincronizzato Junior (oro con Il Precision Skate Bologna, argento con il Monza Precision Team) e nei quartetti Junior (bronzo con i Magic Skate). Il prossimo appuntamento con il pattinaggio artistico a rotelle saranno le Finali dell’Artistic International Series, in programma a Reggio Emilia nel mese di giugno.