Pattinaggio artistico a rotelle: Altieri Degrassi in testa dopo la style all’AIS di Trieste, terzo Loguercio

Si aprono nel segno di Gherardo Altieri Degrassi le competizioni della massima categoria al Pala Pikelc di Trieste, mitico impianto sportivo teatro in questi giorni dell’Aristic International Series, seconda tappa della rassegna itinerante di pattinaggio artistico a rotelle promossa dalla World Skate. L’atleta friulano si è infatti imposto con autorità nel segmento più breve della solo dance maschile, presentando per la prima volta in ambito internazionale la sua nuova style dance.

Buono l’impatto dell’azzurro, alle prese con uno stile, il rock medley, affrontato con personalità. Il detentore del titolo iridato nello specifico ha fatto perno sulla superiorità nel secondo punteggio, fattore che gli ha permesso di accumulare un vantaggio di quasi di due punti rispetto agli inseguitori.

Di alto profilo l’inizio, contrassegnato dall’esecuzione della sequenza di cluster, assegnata di livello 4 e premiata con un plebiscito di +3 e +2, così come i travelling, chiamati anche in questo caso con il massimo del livello ed accompagnati da un QOE di +2. Dopo il pattern di Midnight Blues (livello 3), il pattinatore ha poi affrontato la footwork sequence (livello 2), portando il suo tecnico a 33.61.

Facendo il vuoto nelle components (31.50) Alteri Degrassi ha quindi raccolto uno score totale di 64.11, tenendo a debita distanza l’iberico Aleix Bou il quale, nonostante un riscontro superiore a livello tecnico (complice un livello 3 nella footwork al netto di una qualità di esecuzione inferiore), ha perso terreno nelle componenti del programma accontentandosi di 62.59 (34.35, 28.24), una lunghezza in più di Andrea Loguercio, al momento sul gradino più basso del podio con 61.25 (33.25, 28.00) davanti all’altro azzurro, Raoul Allegranti, quarto a 60.17 (30.42, 29.75). Da segnalare inoltre la quinta moneta ottenuta da Francesco Vittuari, il quale ha stampato 56.12 (30.78, 25.34).

Domani, martedì 13 maggio, andrà in scena la style dance femminile. Il libero maschile si svolgerà invece il 14.