Pat Cash: “Vi dico chi può essere il terzo incomodo tra Alcaraz e Sinner a Parigi”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz faranno il loro esordio quest’oggi al Roland Garros. Il n.1 e 2 del ranking saranno in campo per dare il via alla loro avventura nello Slam a Parigi. L’azzurro affronterà il padrone di casa, Arthur Rinderknech, mentre l’iberico giocherà contro l’altro italiano Giulio Zeppieri. Due impegni sulla carta alla portata dei due campioni, che però non potranno distrarsi.

Da parte di tanti degli addetti ai lavori c’è la convinzione che Jannik e Carlitos abbiano un margine consistente rispetto alla concorrenza e questo dovrebbe portare a una finale tra loro due nel secondo Major del 2025. Vedremo se la terra rossa parigina darà questo riscontro. A tal proposito, in un intervento a BBC 5, Pat Cash (vincitore a Wimbledon nel 1987), ha dato la sua chiave di lettura.

“Sinner e Alcaraz sono i primi due giocatori del mondo per distacco, hanno un bel margine su tutti gli altri. L’unico avversario che ha mezzi per andare a prenderli e competere al loro livello è Jack Draper, penso che abbia la classe per farcela e restare agganciato a loro nei prossimi anni. Djokovic? Oggettivamente ormai ha fatto il suo tempo, sono gli altri due che porteranno avanti il tour nel futuro e resteranno al vertice per molti anni“, ha dichiarato Cash.

“Ho ancora in testa la vittoria di Draper su Rune a Indian Wells. Ha dimostrato una differenza di competitività. Draper sa come vincere ed è un grande avversario. Ha un servizio mancino mostruoso, un diritto potente, un rovescio fantastico. Il suo diritto ha bisogno di un po’ di lavoro, a volte diventa un po’ corto. Sa muoversi davvero, davvero bene. Ha quello che possiamo definire X-factor che, sai, io non penso abbia Zverev. Sì, il tedesco potrebbe fare bene sulla terra battuta, perché riesce a rispondere un sacco di palle e lotta molto, ma è indietro a Jannik e Carlos, i risultati alla fine non mentono. Vincerà uno Slam? Non lo so. Ci è andato vicino, molto vicino, e sarà sicuramente un pericolo al Roland Garros. Ma sto parlando in generale. Credo che Draper sia l’unico che potrebbe mettere i primi due in difficoltà, e ancora sta migliorando“, il parere dell’ex giocatore.