Passaro-Khachanov, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, domenica 11 maggio, Francesco Passaro tornerà sul campo degli Internazionali d’Italia a Roma per affrontare la sfida di terzo turno contro il russo Karen Khachanov. Un match complicato per il perugino, che però vorrà dare un seguito all’ottima prova messa in mostra nel turno precedente.

Passaro, infatti, si è imposto in maniera autorevole contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Un’affermazione di alto livello per l’umbro, eccellente nel rendimento al servizio e anche in risposta, mettendo in crisi il suo avversario dal lato del rovescio. Colpi di rara potenza per l’azzurro, a stupire il suo più quotato avversario.

Adesso però viene la parte più difficile, ovvero una conferma di quanto messo in mostra nel match in questione. Il recupero delle energie mentali spese sarà fondamentale e Passaro dovrà chiaramente fare particolare attenzione al russo, giocatore dotato di un tennis molto potente con entrambi i fondamentali.

Il match tra Francesco Passaro e Karen Khachanov, valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025, andrà in scena domani, domenica 11 maggio. La sfida in programma è la quarta sul campo della Grand Stand Arena, il cui schedule prenderà il via dalle ore 11.00. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PASSARO-KHACHANOV ATP ROMA 2025

Domenica 11 maggio

Grand Stand Arena – ore 11:00

Arthur Fils vs Stefanos Tsitsipas

Coco Gauff vs Magda Linette (Non prima 13:00)

Elena Rybakina vs Bianca Andreescu

Francesco Passaro vs Karen Khachanov

Magdalena Frech vs Qinwen Zheng

PROGRAMMA PASSARO-KHACHANOV ATP ROMA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport