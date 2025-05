Paracanottaggio, Giacomo Perini centra il bronzo nel singolo PR1 maschile agli Europei!

Arriva la prima medaglia per l’Italia a Plovdiv, in Bulgaria, sede degli Europei senior 2025 di canottaggio: nelle tre Finali A del paracanottaggio l’unico azzurro impegnato, Giacomo Perini, conquista il gradino più basso del podio nella specialità paralimpica del singolo PR1 maschile.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile Giacomo Perini centra la medaglia di bronzo classificandosi terzo in 8:55.96 nella gara vinta dal campione paralimpico britannico Benjamin Pritchard, il quale domina in 8:40.38, miglior prestazione mondiale, mentre la piazza d’onore va al campione uscente, l’ucraino Roman Polianskyi, secondo in 8:51.93. Quarto il francese Alexis Sanchez in 9:04.98, davanti allo spagnolo Javier Garcia Martinez, quinto in 9:05.41, ed all’israeliano Shmuel Daniel, sesto in 9:24.80.

Nel singolo PR1 femminile l’oro va all’ucraina Anna Sheremet, che domina in 9:56.60, miglior prestazione dei Campionati, andando a precedere la neerlandese Eva Mol, d’argento in 10:33.77, e l’elvetica Claire Ghiringhelli, di bronzo in 10:39.18, mentre resta ai piedi del podio la polacca Zofia Seweryn, quarta ed ultima in 13:34.46.

Nel doppio PR3 misto il titolo continentale va ai tedeschi Kathrin Marchand e Valentin Luz, che dominano con il crono di 6:57.41, miglior prestazione mondiale, diventando il primo equipaggio a scendere sotto il muro dei 7′ in questa specialità. Piazza d’onore per i campioni uscenti, i britannici Annabel Caddick e Samuel Murray, secondi in 7:03.54, mentre salgono sul gradino più basso del podio gli ucraini Dariia Kotyk e Stanislav Samoliuk, terzi in 7:13.13. Quarta piazza per gli atleti individuali neutrali Anna Piskunova ed Anton Voronov in 7:21.03, quinta ed ultima posizione per gli spagnoli Mario Lopez Barredo e Josefa Benitez Guzman in 8:34.99.