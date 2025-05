Paolini-Yuan, Roland Garros 2025: programma, orario, tv, streaming

Nella giornata di domenica 25 maggio, si aprirà il primo turno del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: sarà subito protagonista la testa di serie numero 4, Jasmine Paolini, che sarà opposta alla cinese Yuan Yue.

Il match sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court Suzanne Lenglen, dopo i match Sonmez-Svitolina, Mpetshi Perricard-Bergs e Tiafoe-Safiullin. L’azzurra ha vinto entrambi i precedenti sul circuito maggiore.

Il match tra Jasmine Paolini e la cinese Yuan Yue, del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00), inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Domenica 25 maggio – Court Suzanne Lenglen

Dalle ore 11.00

Zeynep Sonmez (Turchia)-Elina Svitolina (Ucraina, 13)

A seguire

Giovanni Mpetshi Perricard (Francia, 31)-Zizou Bergs (Belgio)

A seguire

Frances Tiafoe (Stati Uniti, 15)-Roman Safiullin (Russia)

A seguire

Jasmine Paolini (Italia, 4)-Yuan Yue (Cina) – Diretta tv su Eurosport 1 (17.45-23.30) o Eurosport 2 (11.00-21.00)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00).

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.