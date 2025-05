Paolini-Yuan oggi, Roland Garros 2025: orario preciso, partite precedenti, tv, streaming

Jasmine Paolini ricomincia dalla prima domenica del Roland Garros. Dopo la finale del 2024, la toscana è chiamata al debutto nei luoghi che, l’anno scorso, l’hanno fatta totalmente conoscere al mondo del tennis. Di fronte a lei la cinese Yue Yuan.

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YUAN (4° MATCH DALLE 11.00)

Si riparte dal Court Suzanne Lenglen, luogo che per lei rappresenta un mix di sensazioni: qui è arrivata ai primi quarti Slam della sua vita, qui l’anno scorso si infransero i suoi sogni di avanzare in singolare alle Olimpiadi. Due i precedenti, entrambi giocati nei tornei in Cina dello swing asiatico. Sia nell’ottobre 2023 a Pechino che in quello 2024 a Wuhan a vincere è stata la numero 1 azzurra, ora 4 del mondo. A questo si aggiunge il fatto che la cinese rende meno sul rosso rispetto ai campi veloci.

Il match tra Jasmine Paolini e Yue Yuan sarà il quarto sul Court Suzanne Lenglen, il cui programma parte dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-YUAN, ROLAND GARROS 2025 OGGI

Domenica 25 maggio

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Sonmez (TUR)-Svitolina (UKR) [13] – 1° turno donne

Mpetshi Perricard (FRA) [30]-Bergs (BEL) – 1° turno uomini

Tiafoe (USA) [15]-Safiullin – 1° turno uomini

Paolini (ITA) [4]-Yuan (CHN) – 1° turno donne – Diretta tv su Eurosport 1 o 2

PROGRAMMA PAOLINI-YUAN OGGI: COME VEDERLAA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00)

Diretta streaming: Discovery+; Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport