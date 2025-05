Paolini-Tomljanovic, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

Dopo aver superato col brivido il match d’esordio con la cinese Yue Yuan, Jasmine Paolini è attesa in campo domattina in apertura di programma sul Philippe Chatrier per affrontare l’australiana Ajla Tomljanovic nel secondo turno del Roland Garros 2025. Una sfida da non sottovalutare per l’azzurra, ancora alla ricerca delle buone sensazioni che le hanno consentito di vincere gli Internazionali d’Italia.

Nessun precedente a livello WTA tra le due giocatrici, con la toscana che deve essere considerata la favorita d’obbligo da numero 4 al mondo sulla scia di sette successi consecutivi sul rosso tra Roma e Parigi. Attenzione però a Tomljanovic, ex numero 32 del ranking, spesso molto insidiosa proprio nei primi turni dei Major quando sta bene fisicamente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Tomljanovic, secondo turno del Roland Garros. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-TOMLJANOVIC ROLAND GARROS 2025

Mercoledì 28 maggio

Court Philippe Chatrier – Inizio alle ore 12.00

Jasmine Paolini vs A. Tomljanovic

PROGRAMMA PAOLINI-TOMLJANOVIC ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o Eurosport 2.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.