Paolini-Stearns, WTA Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà la statunitense Peyton Stearns nella semifinale degli Internazionali d’Italia. L’appuntamento è per giovedì 15 maggio: sarà il secondo match a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 15.00, il programma di giornata sarà aperto dal quarto di finale maschile tra il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Tommy Paul.

Dopo aver sconfitto una rivale di grande calibro con la lettone Jelena Ostapenko e aver rimontato in un pazzo quarto di finale contro la russa Diana Shnaider, la numero 5 del mondo cercherà una nuova magia di fronte al proprio pubblico e proverà a raggiungere l’atto conclusivo del torneo sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

La tennista toscana se la dovrà vedere contro la grande rivelazione della manifestazione, numero 42 del ranking WTA che ha nell’ordine battuto big del calibro di Madison Keys, Naomi Osaka ed Elina Svitolina. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici, in palio la qualificazione alla finale che sabato pomeriggio metterà in palio il trofeo nella Capitale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Stearns, semifinale degli Internazionali d’Italia 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-STEARNS, WTA ROMA 2025

Giovedì 15 maggio

Secondo mach dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00 Jasmine Paolini vs Peyton Stearns – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocherà Hurkacz-Paul. Al termine, e non prima delle ore 15.00, toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-STEARNS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.