Paolini-Starodubtseva, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini scenderà in campo venerdì 30 maggio sul Philippe Chatrier (terzo match di giornata dalle ore 12.00) contro Yuliia Starobutseva in occasione del terzo turno del Roland Garros 2025. La finalista della passata edizione del torneo è reduce da otto vittorie consecutive e mette nel mirino la seconda settimana del Major francese, in cui il livello delle avversarie si alzerebbe a dismisura.

L’azzurra deve però prima superare il prossimo ostacolo per poi pensare ai turni successivi, con un eventuale ottavo contro Elina Svitolina o Bernarda Pera e soprattutto un possibile quarto con la regina della terra battuta Iga Swiatek. La numero 4 al mondo non ha mai incrociato in passato l’ucraina Starobutseva, che sta disputando il miglior Slam della carriera ed è già certa di aggiornare il suo best ranking (n.79).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Starobutseva, terzo turno del Roland Garros. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-STARODUBTSEVA ROLAND GARROS 2025

Venerdì 30 maggio

Court Philippe Chatrier – Inizio alle ore 12.00

A. Sabalenka vs O. Danilovic

A seguire

Q. Halys vs H. Rune

A seguire

Jasmine Paolini vs Y. Starodubtseva

PROGRAMMA PAOLINI-STARODUBTSEVA ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 11.00 alle 20.40, Eurosport 1 dalle 17.45 in poi.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.