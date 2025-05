Paolini-Starodubtseva oggi, Roland Garros 2025: orario esatto, tv, programma, streaming

Centrare la nona vittoria consecutiva per proseguire il momento magico e tagliare, a vele spiegate, il traguardo degli ottavi di finale. Nell’incontro valevole per il terzo turno del tabellone del singolare femminile del Roland Garros Jasmine Paolini, testa di serie numero 4, affronta l’ucraina Yulia Starodubtseva nel terzo match sul campo Philippe Chatrier.

La numero uno azzurra deve provare a superare di slancio l’ostacolo della lucky loser ucraina prima di entrare nella fase più calda del torneo e cimentarsi con le sfide in cui il livello si alzerà in maniera esponenziale. I possibili incroci con l’altra ucraina Elina Svitolina e la polacca Iga Swiatek, detentrice del titolo, rappresentano sfide in cui servirà la miglior Paolini per continuare ad avanzare. Fondamentale, per non perdere terreno prezioso in classifica, arrivare più avanti possibile dopo la finale dello scorso anno.

L’incontro odierno sarà il terzo match in programma sul Court Philippe Chatrier a partire dalle ore 12:00. Chi passa il turno incrocia negli ottavi di finale la vincente del confronto tra la statunitense Bernarda Pera e l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 13.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Paolini- Starodubtseva, terzo turno del Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00), inoltre sarà prevista la diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Venerdì 30 maggio – Court Philippe Chatrier

Dalle ore 12.00

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Olga Danilovic (Serbia)

A seguire

Quentin Halys (Francia)- Holger Rune (Danimarca, 10)

A seguire

Jasmine Paolini (Italia, 4) – Yuliia Starodubtseva (Ucraina) Diretta su Eurosport 1 (17.45-23.30) o Eurosport 2 (11.00-21.00)

Non prima delle ore 20.15

Damir Dzumhur (Bosnia)-Carlos Alcaraz (Spagna, 2) –

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00).

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.