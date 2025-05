Paolini-Shnaider si vedrà in chiaro? Orario, programma, streaming

Il tabellone degli Internazionali d’Italia femminili entra sempre più nel vivo. Si torna in campo per disputare i match valevoli per i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Si decidono le due giocatrici destinate a contendersi l’ingresso in finale. L’occasione in casa Italia sembra davvero ghiotta.

Jasmine Paolini è pronta a scendere nuovamente in campo per il quarto impegno del suo torneo. La numero uno d’Italia affronta nel secondo match sul campo centrale Diana Shnaider, testa di serie numero 13. Battere la talentuosa giocatrice russa aprirebbe le porte di un accesso in semifinale che rappresenta un ottimo risultato per continuare a guadagnare terreno in classifica.

L’incontro odierno sarà il secondo match in programma sul Campo Centrale a partire dalle ore 11:00. Chi passa il turno incontra in semifinale la vincente del confronto tra l’americana Peyton Stearns e l’ucraina Elina Svitolina, titolare della testa di serie numero 16.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Shnaider del WTA 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI- SHNAIDER ROMA

Martedì 13 Maggio – Campo Centrale

Dalle 11:00

Karen Khachanov (Russia, 23) – Carlos Alcaraz (Spagna, 3)

Non prima delle 13:00

Jasmine Paolini (Italia, 6) – Diana Shnaider (Russia, 13)

Non prima delle 15:00

Jannik Sinner (Italia, 1) – Francisco Cerundolo (Argentina, 17)

Non prima delle 19:00

Peyton Stearns (Stati Uniti) – Elina Svitolina (Ucraina, 16)

Non prima delle 20:30

Jaume Munar (Spagna) – Casper Ruud (Norvegia, 6)

