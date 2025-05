Paolini-Ostapenko oggi, WTA Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

La giornata di sabato incide sicuramente sulla parte bassa del tabellone degli Internazionali d’Italia femminili. La repentina uscita di tre delle quattro testa di serie chiamate a presidiare quella parte di seeding lascia sicuramente dei vuoti in cui potersi infilare e cogliere importanti occasioni.

Jasmine Paolini torna in campo per il suo terzo impegno nel torneo. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma la numero uno d’Italia affronta nel secondo match sul campo centrale la lettone Jelena Ostapenko. Battere la testa di serie numero 17, avversario ostico contro cui ha già perso due volte, spalancherebbe le porte di un cammino da protagonista fino alle fasi decisive del torneo.

L’incontro odierno sarà il secondo match in programma sul Campo Centrale a partire dalle ore 11:00. Chi passa il turno incontra nei quarti di finale la vincente del confronto tra la belga Elise Mertens, testa di serie numero 25, e la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 13.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Ostapenko del WTA 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI- OSTAPENKO ROMA

Lunedì 12 Maggio – Campo Centrale

Dalle 11:00

Peyton Stearns (Stati Uniti) – Naomi Osaka (Giappone)

Non prima delle 12:30

Jasmine Paolini (Italia, 6) – Jelena Ostapenko (Lettonia, 17)

Non prima delle 15:00

Jannik Sinner (Italia, 1) – Jesper de Jong (Olanda, L.L.)

Non prima delle 19:00

Matteo Berrettini (Italia,29) – Casper Ruud (Norvegia, 6)

Non prima delle 20:30

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) -Marta Kostyuk (Ucraina)

