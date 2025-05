Paolini-Gauff, ascolti tv eccellenti sulla Rai per la vittoria di Jasmine a Roma

Anche in tv la finale degli Internazionali d’Italia femminili tra Jasmine Paolini e Coco Gauff fa segnare risultati importanti. Con i 2.754.000 telespettatori rilevati dall’Auditel, corrispondenti a uno share del 24,1%, il trionfo della toscana nella Capitale si trasforma in uno dei risultati più importanti della tv di Stato in tempi recenti.

Si tratta, infatti, della partita di tennis femminile più vista negli ultimi 15 anni sui canali Rai, superando sia la finale olimpica di doppio vinta assieme a Sara Errani a Parigi 2024 che le due finali Slam al Roland Garros di Francesca Schiavone disputate nel 2010 e 2011 e che la Rai, con un’acquisizione lampo dei diritti tv, trasmise su Rai2. Chiaramente, tutti questi dati si riferiscono a quanto di reperibile si ha dall’Auditel, che rileva i dati d’ascolto dal 1987. Va anche rimarcato che il doppio olimpico, contando anche Eurosport, è sostanzialmente arrivato a 3.2 milioni (3.199.000 per l’esattezza).

Detto che devono essere ancora rivelati i dati di Sky Sport, si tratta anche della quarta trasmissione più vista sull’etere televisivo nella giornata, tg ovviamente esclusi, dopo l’Eurovision Song Contest con relativa anteprima su Rai1 (contati come programmi separati). Il che fa capire come, nonostante come da accordi presi lo scorso anno con Sky la tv di Stato sia entrata solo con la finale, l’attesa fosse tanta per colei che da domani sarà la numero 4 del ranking WTA.

Una giornata da ricordare, ma che potrebbe non essere l’ultima per Jasmine, impegnata tra poco nella finale di doppio assieme a Sara Errani per cercare il bis del 2024. Sul lato televisivo, invece, resta la cartuccia conclusiva a Rai1: la finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.