Paolini brilla con Jabeur e conquista i primi ottavi della carriera a Roma

Jasmine Paolini accede per la prima volta agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia. La tennista toscana ha superato brillantemente la tunisina Ons Jabeur, numero 36 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Una prestazione sicuramente positiva da parte di Paolini, che adesso attende la lettone Jelena Ostapenko, che ha usufruito del ritiro da parte della tedesca Laura Siegemund.

Sicuramente una partita complicata quella contro Ostapenko, visto che la lettone è da sempre avversaria veramente imprevedibile e che può vivere giornate di grazia (come a Stoccarda dove ha vinto il torneo battendo anche Sabalenka in finale) a giornate disastrose (sconfitta a Madrid da Sevastova). Servirà la miglior Paolini possibile, ma soprattutto una Jasmine concentrata su ogni punta e che dovrà sfruttare i momenti di incertezza dell’avversaria.

Tornando al match odierno, Paolini ha sicuramente offerto una buona prestazione, soprattutto al servizio e specialmente nel secondo set, visto che ha vinto tutti i punti quando ha servito la prima e l’83% con la seconda.

Partenza lanciata di Paolini, che trova il break in apertura sull’errore di dritto di Jabeur. La tunisina, però, replica prontamente e arriva l’immediato controbreak nel terzo game dopo un brutto turno di servizio dell’azzurra. Jasmine si porta sullo 0-40 nel quarto gioco, ma Jabeur si salva clamorosamente. Il break è comunque nell’aria e arriva nel sesto game, con l’azzurra che scappa sul 5-2. Sembra finita ed invece Jabeur recupera nuovamente il break di svantaggio, strappando il servizio all’italiana nel nono game grazie anche ad un nastro fortunoso. Paolini, però, non si perde d’animo e trova un grande game in risposta, agevolata anche dal doppio fallo della tunisina, che consegna il set a Jasmine per 6-4.

Nel secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio e come detto nei turni in battuta della numero cinque del mondo praticamente non si gioca. Jabeur riesce ad annullare una palla break nel quarto gioco, ma nell’ottavo game si trova sotto 0-40 e questa volta crolla definitivamente con la volée in rete. Paolini si prende il break e poi va a chiudere sul 6-3, staccando il biglietto per gli ottavi.