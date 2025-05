Pallanuoto, Pro Recco campione d’Italia! Scudetto numero 37, Brescia annichilito in casa!

La Pro Recco firma il delitto perfetto nell’ultima gara stagionale della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: i liguri ribaltano il fattore campo nella decisiva gara-3 della finale play-off dominando a Brescia un match condotto dall’inizio alla fine e vinto per 5-9, conquistando in casa dei lombardi il 37° Scudetto della storia. Grazie al titolo conquistato questa sera, la Pro Recco si qualifica direttamente ai gironi della Champions League 2025-2026, mentre il Brescia dovrà affrontare le qualificazioni del massimo torneo continentale.

Negli altri match di giornata la Roma Vis Nova batte l’Ortigia per 10-8 ed arpiona il settimo posto finale in quella che, tra gli aretusei, è l’ultima gara in carriera per Stefano Tempesti e Christian Napolitano, infine la Florentia supera il Catania per 12-8 e festeggia la permanenza in Serie A1, mentre gli etnei retrocedono in Serie A2.

Nella decisiva gara-3 della finale Scudetto non c’è partita al Centro Natatorio Mompiano di Brescia, con gli ospiti che nel primo quarto non concedono gol ai padroni di casa e piazzano il break di 0-3 con la rete di Echenique seguita dalla doppietta di Cannella. Nella seconda frazione ancora Echenique firma lo 0-4, poi Del Basso si fa espellere per gioco violento e la Pro Recco vola sullo 0-6 col rigore di Condemi ed un altro gol di Echenique.

Il Brescia si sblocca con Dolce, ma Haverkampf griffa l’1-7 con cui si arriva a metà gara. La partita è già decisa e lo Scudetto prende la via della Liguria, mentre nel terzo periodo il Brescia accorcia con le marcature di Giri e Ferrero, tornando a -4 sul 3-7. Nell’ultimo quarto la Pro Recco amministra senza patemi, i lombardi tornano due volte a -3 con la doppietta di Irving, ma Cannella ed Echenique rispondono colpo su colpo fino al definitivo 5-9.

TABELLINI

AN BRESCIA-PRO RECCO WATERPOLO 5-9

AN BRESCIA: T. Baggi-necchi, M. Del Basso, S. Guerrato, F. Faraglia, N. Casanova, T. Gianazza, V. Dolce 1, M. Giri 1, J. Alesiani, F. Ferrero 1, M. Irving 2, N. Gitto, F. Massenza Milani. All. Bovo.

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, L. Demarchi, Durik, G. Cannella 3, A. Younger, A. Fondelli, N. Presciutti, G. Echenique 4, M. Iocchi Gratta, J. Larsen, F. Condemi 1, B. Hallock, T. Negri, Haverkampf 1. All. Sukno.

Arbitri: Schiavo e Calabrò.

Note – Parziali: 0-3, 1-4, 2-0, 2-2. Espulso Del Basso (B) per gioco violento a 1’12” del secondo tempo sul risultato di 0-4. Usciti per limite di falli: Ferrero (B) e Demarchi (R) nel terzo tempo; Cannella (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 2/14 + un rigore e Pro Recco 6/13 + un rigore. Ammonito il tecnico Bovo (B) per proteste nel secondo tempo. Spettatori: 1200 circa.

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO-CC ORTIGIA 1928 10-8

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, A. Poli, A. Agnolet, Woodhead, A. Grossi 2, M. Di Corato 1, A. Salipante 1, A. Viskovic 1, P. Smiljevic 2, M. Spione 1, M. Antonucci 2, F. Castrucci. All. A. Calcaterra.

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 5, Avakian, G. La Rosa, S. Di Luciano, L. Giribaldi, G. Kalaitzis, A. Carnesecchi 1, G. Marangolo, Y. Inaba 2, F. Scordo, C. Napolitano, D. Ruggiero. All. Piccardo.

Arbitri: Brasiliano e Guarracino.

Note – Parziali: 1-2, 2-0, 4-2, 3-4. Superiorità numeriche: Vis Nova Roma 5/8 e CC Ortigia 4/10. Usciti per limite di falli La Rosa (Ortigia) nel terzo e Inaba (Ortigia) nel quarto tempo. Nel primo tempo Smiljevic (Vis Nova) fallisce un rigore (parato), nel terzo Viskovic (Vis Nova) fallisce un rigore (traversa). Ultima partita della carriera per i campioni dell’Ortigia ed ex azzurri Stefano Tempesti e Christian Napolitano. Spettatori 100 circa.

RN FLORENTIA-NUOTO CATANIA 12-8

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 2, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 4, N. Benvenuti, G. Bini 4, D. Borghigiani 1, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti.

NUOTO CATANIA: M. Rossi, M. Biocanin, R. Torrisi 1, L. Vukicevic, F. Gulisano 3, F. Foti, G. Torrisi 1, L. Orlando, S. Catania 2, E. Russo 1, M. Ferlito, R. Riolo, A. Akmalov, F. Trimarchi. All. Dato.

Arbitri: Severo e Colombo.

Note – Parziali: 3-3, 4-1, 1-3, 4-1. Superiorità numeriche: Florentia 5/12 e Catania 3/11. Usciti per limite di falli Turchini e Stocco (Florentia) nel quarto tempo. Nel secondo tempo Gulisano e G. Torrisi (Catania) hanno fallito due rigori (alto e parato). Nel terzo tempo ammonito il tecnico della Florentia Minetti per proteste ed espulsi sempre per proteste Gioia (Florentia) e con sostituzione Biocanin (Catania). Nel quarto tempo ammonito C. Di Fulvio (Florentia). Sempre nel quarto tempo G. Torrisi (Catania) fallisce un altro rigore (parato). Spettatori 350 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

20:00 AN BRESCIA – PRO RECCO WATERPOLO 12-10

Gara 2 – Venerdì 16 maggio 2025

21:15 PRO RECCO WATERPOLO – AN BRESCIA 13-10 (Serie in parità sull’1-1)

Gara 3 Giornata – Martedì 20 maggio 2025

21:15 AN BRESCIA – PRO RECCO WATERPOLO 5-9 (Pro Recco vince la serie per 2-1)

Pro Recco campione d’Italia ed ai gironi della Champions League 2025-2026 – Brescia alle qualificazioni della Champions League 2025-2026

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

14:30 R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 15-9

Gara 2 – Sabato 17 maggio 2025

15:30 PALLANUOTO TRIESTE – R.N. SAVONA 7-11 (Savona vince la serie per 2-0)

Savona ai gironi dell’Euro Cup 2025-2026 – Trieste alle qualificazioni dell’Euro Cup 2025-2026

Finali PLAY OFF 5°/6° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

21:00 DE AKKER TEAM – C.N. POSILLIPO 15-16

Gara 2 – Venerdì 16 maggio 2025

19:00 C.N. POSILLIPO – DE AKKER TEAM 12-11 (Posillipo vince la serie per 2-0)

Posillipo e De Akker Team alle qualificazioni della Conference Cup 2025-2026

Finali PLAY OFF 7°/8° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

18:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.C. ORTIGIA 1928 12-11

Gara 2 – Venerdì 16 maggio 2025

14:30 C.C. ORTIGIA 1928 – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 9-6

Gara 3 – Martedì 20 maggio 2025

19:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.C. ORTIGIA 1928 10-8 (Roma Vis Nova vince la serie per 2-1)

Roma Vis Nova 7a in Serie A1 2024-2025 – Ortigia 8a in Serie A1 2024-2025

Finale PLAY OUT

Gara 1 – Sabato 10 maggio 2025

18:00 R.N. FLORENTIA – NUOTO CATANIA 13-9

Gara 2 – Venerdì 16 maggio 2025

15:00 NUOTO CATANIA – R.N. FLORENTIA 13-11

Gara 3 – Martedì 20 maggio 2025

18:00 R.N. FLORENTIA – NUOTO CATANIA 12-8 (Florentia vince la serie per 2-1)

Florentia resta in Serie A1 2025-2026 – Catania retrocede in Serie A2 2025-2026