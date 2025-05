Pallanuoto, match point tricolore per l’Ekipe Orizzonte. Ostia ospita gara 2 di finale scudetto

Tutto in trentadue minuti. La vittoria le accomuna entrambe, la prima ne ha bisogno per impattare la serie e rimandare il verdetto alla sfida decisiva, la seconda punta a chiudere i conti per portare a casa il sesto tricolore consecutivo. Nell’incontro valevole per gara 2 di finale playoff del campionato di serie A1 Femminile la Sis Roma ospita al Polo Natatorio Frecciarossa di Ostia, fischio d’inizio questa sera alle ore 18:30 con diretta tv su Rai Sport + HD, l’Ekipe Orizzonte Catania.

Il sette capitolino, per allungare la serie a gara 3 di sabato 31 maggio, deve resettare rapidamente una partita nella quale è stato ampiamente al di sotto degli abituali standard di rendimento. Le giallorosse, vantaggio iniziale a parte, sono riuscite a tenere il passo delle rivali fino al 7-4 di metà partita per poi crollare alla distanza sotto i colpi delle rivali.

Le possibilità di capitan Picozzi e compagne di riequilibrare il confronto passano da un approccio di grande intensità, da una difesa forte e dal necessario cinismo di una fase offensiva che ha bisogno di trovare le giuste alternative all’encomiabile prova della scatenata Cocchiere. L’ingrediente principale deve essere però la capacità di fare squadra, essere un gruppo in cui ogni elemento si sacrifica per aiutare la compagna in difficoltà e apportare il proprio contributo al successo della squadra.

L’Ekipe si presenta ad Ostia con la forza di chi sa di essere in vantaggio e può, nel peggiore dei casi, tornare a giocarsi il titolo davanti al pubblico amico. Le etnee non devono commettere l’errore di considerare la serie già indirizzata, diventa fondamentale per questo entrare in acqua pensando di partire dallo 0-0. La squadra deve ripartire dalle certezze esibite in gara 1 e cercare, dove possibile, di alzare ulteriormente la qualità del proprio gioco. Nel primo atto Bronte Halligan è stata un fattore in zona realizzativa, Dafne Bettini è stata invece un play impeccabile, capace di sfornare diversi assist. La stella australiana e la leader del nuovo Setterosa potrebbero essere le trascinatrici della formazione etnea.