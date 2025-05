Pallanuoto, l’Ekipe Orizzonte ospita la Sis Roma in gara 1 di finale scudetto

La sfida più attesa torna ad essere il duello decisivo per la conquista del titolo di campione d’Italia 2024-2025. In gara 1 di finale play-off del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile l’Ekipe Orizzonte Catania riceve alla Comunale di Nesima, con fischio d’inizio previsto domani alle ore 18:30 in diretta tv su Rai Sport HD, la SIS Roma.

Le etnee hanno superato in semifinale la Pallanuoto Trieste chiudendo la serie sul 2-0, entrambe le partite sono terminate sull’11-7. La formazione siciliana insegue il sesto titolo consecutivo, il venticinquesimo tricolore nella bacheca societaria. Il vantaggio del fattore campo, acquisito grazie al primo posto in regular season, concede alle catanesi la possibilità di disputare davanti al pubblico amico l’eventuale terza e decisiva gara di sabato 31 maggio.

Vuole chiudere l’annata con almeno un trofeo il sette allenato da Martina Miceli. La prima stagione del nuovo progetto tecnico ha ribadito la bontà del lavoro di un club capace di confermarsi ai massimi livelli con il ritorno tra le prime otto d’Europa e la finale di Coppa Italia. Dafne Bettini e l’australiana Bronte Halligan sono le due punte di diamante di un collettivo cresciuto esponenzialmente nel corso dei mesi.

Insegue il sogno del primo titolo tricolore la SIS Roma. La compagine capitolina ha ottenuto il pass per la serie decisiva chiudendo sul 2-0 la semifinale con il Rapallo. La gara vinta nell’impianto ligure, primo successo esterno stagionale in uno scontro diretto, ha rappresentato il capolavoro di tenacia di una squadra che non ha mai mollato la presa, ha resistito ai tentativi di accelerazione delle avversarie e ha piazzato il guizzo vincente nel finale grazie alla stoccata di Chiara Ranalli.

Marco Capanna ha saputo, nel corso dei mesi, plasmare un gruppo rinnovato in maniera significativa e ulteriormente ringiovanito rispetto alla precedente stagione. L’importante successo esterno ottenuto in gara 2 di semifinale potrebbe rappresentare la scintilla che sblocca definitivamente le capitoline e consente loro di liberare tutto l’enorme potenziale di cui dispongono. Sembra quasi inevitabile affermare che buona parte delle fortune giallorosse passino da una prova maiuscola in difesa ed una delle possibili chiavi di lettura potrebbe essere il duello azzurro tra Olimpia Sesena e Aurora Condorelli, portieri del Setterosa allenato da Carlo Silipo.