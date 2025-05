Pallanuoto: la SIS Roma vince e porta la finale scudetto a gara-3. Orizzonte Catania battuta 9-8

Si prolunga alla bella la sfida per assegnare lo scudetto nel campionato di Serie A1 di pallanuoto al femminile. Il titolo si deciderà nell’ultima partita: la SIS Roma è infatti riuscita a prolungare la serie davanti al pubblico di casa, battendo L’Ekipe Orizzonte Catania per 8-7.

Le siciliane hanno avuto l’opportunità per chiudere la contesa e portarsi a casa il trofeo, invece, al termine di un match davvero equilibrato, si è riaperto il tutto. A metà gara le ragazze di Capanna erano sul +2, Di Mario e compagne hanno trovato il pari al termine del terzo quarto, c’è stato addirittura il sorpasso, con Izabella Chiappini che però ha ribaltato la situazione negli ultimi minuti di gara.

SIS ROMA-L’EKIPE ORIZZONTE 8-7

SIS ROMA: O. Sesena, E. Zaplatina 2, A. Gual Rovirosa 1, A. Aprea, C. Ranalli, I. Chiappini 3, D. Picozzi 2, L. Di Claudio, L. Papi, S. Centanni, A. Cocchiere 1, S. Carosi, G. Bottiglieri, G. Aprea. All. Capanna

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan, T. Di Mario, G. Viacava, M. Giuffrida, D. Bettini 2, C. Andrews 2, C. Tabani, G. Gagliardi 1, E. Hardy, A. Longo, M. Leone 2, G. Condorelli, R. Jutte. All. Miceli

Arbitri: D. bianco e Guarracino

Note

Parziali: 2-2 2-0 1-3 4-2 Uscite per limite di falli Ranalli (S) a 1’29 del quarto tempo, Tabani (O) a 5’00 del quarto tempo, Carosi (S) a 6’29 del quarto tempo, Halligan (O) a 7’30 del quarto tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 4/14 + 2 rigori e Orizzonte 3/14. In porta Sesena (S) e Condorelli (O). Condorelli (O) para un rigore a Picozzi a 7’30 del quarto tempo. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo. Osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex segretario generale della FIN ed ex presidente della sezione salvamento Vincenzo Vittorioso scomparso martedì mattina. Spettatori 400 circa.