Pallanuoto, la Pro Recco vince in Serbia e vede il trionfo in Euro Cup

A Kragujevac, in Serbia, nel match d’andata della finale dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile la Pro Recco si impone contro i padroni di casa del Radnicki per 12-16 ed è ormai ad un passo dal trionfo nella seconda competizione continentale per squadre di club. Al ritorno, previsto sabato 24 maggio, i liguri potranno anche perdere di tre reti per sollevare il trofeo. Decisivi oggi i 5 gol di capitan Di Fulvio.

Nel primo quarto l’avvio è favorevole ai padroni di casa, che trovano subito il break del 2-0. La Pro Recco si scuote dal torpore e firma l’aggancio con i gol di Cannella e Di Fulvio, ma i serbi tornano ancora sul +2, andando sul 4-2. Nella seconda frazione il Radnicki tocca anche il +3 sul 5-2 e poi sul 6-3, ma da quel momento sale in cattedra la Pro Recco, che piazza il parziale di 0-4 che vale il primo vantaggio, col sorpasso sul 6-7 a metà gara.

Nel terzo periodo Rasovic firma il 7-7, ma i liguri ribaltano definitivamente l’inerzia del match con un altro break di 0-3, che vale il 7-10 per la Pro Recco. Rasovic prova ancora a tenere a galla i serbi con l’8-10 all’ultimo intervallo. Nell’ultimo quarto i padroni di casa vanno a -3, poi però hanno la forza di tornare a -1 sul 10-11. I liguri vanno a +3 sul 10-13, i serbi accorciano ancora, ma la Pro Recco trova il +4 dapprima sull’11-15 e poi sul definitivo 12-16.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Andata finale

10 maggio 21.00 SPD Radnicki (Serbia)-Pro Recco (Italia) 12-16

Ritorno il 24 maggio