Pallanuoto, la Florentia batte il Catania per 13-9 ed è ad un passo dalla permanenza in Serie A1

Alla Piscina Comunale “G. Nannini” di Firenze il primo atto della finale play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile sorride ai padroni di casa della Rari Nantes Florentia, che superano la Nuoto Catania per 13-9 e si avvicinano alla permanenza nel massimo campionato.

I toscani si portano sull’1-0 nella serie al meglio delle tre partite che definirà l’ultima retrocessione in Serie A2: la squadra fiorentina, ad un solo successo dalla salvezza, inoltre, avrà il vantaggio di giocare in casa anche l’eventuale gara-3, grazie al miglior piazzamento in campionato rispetto agli etnei.

I padroni casa chiudono in vantaggio sul 4-2 il primo quarto, ma gli ospiti ristabiliscono l’equilibrio nella seconda frazione, giungendo a metà gara sul 5-5. L’equilibrio si spezza nel terzo periodo, con i toscani che tornano in vantaggio sul 10-9, prima di dominare l’ultimo quarto fino al definitivo 13-9.

TABELLINO

RN FLORENTIA-NUOTO CATANIA 13-9

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 3, T. De Mey, M. Calamai, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini 3, N. Benvenuti 2, G. Bini 2, D. Borghigiani 1, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti.

NUOTO CATANIA: M. Rossi, M. Biocanin, R. Torrisi 3, L. Vukicevic, F. Gulisano 1, F. Foti 1, G. Torrisi, L. Orlando 1, S. Catania 1, E. Russo 1, M. Ferlito, R. Riolo 1, A. Akmalov, F. Trimarchi. All. Dato.

Arbitri: D. Bianco e Piano.

Note – Parziali: 4-2, 1-3, 5-4, 3-0. Espulso Russo (C) per gioco scorretto nel quarto tempo. Uscito per limite di falli Vukicevic (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 5/10 e Nuoto Catania 3/11 + 2 rigori. Spettatori: 350 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Finale PLAY OUT

Gara 1 – Sabato 10 maggio 2025

18:00 R.N. FLORENTIA – NUOTO CATANIA 13-9 (Serie 1-0)

Serie al meglio delle 3 partite