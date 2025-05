Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali

Il Settebello torna in scena! Terminata la squalifica di sei mesi comminata dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si appresta a incominciare la propria stagione che culminerà con i Mondiali, in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio. Il primo raduno è in programma a Ostia dal 26 maggio al 7 giugno, il cammino verso la rassegna iridata incomincerà con un gruppo nutrito di atleti tra cui si sceglieranno gli uomini per l’evento più importante di questa annata agonistica.

Il CT Alessandro Campagna ha convocato 23 atleti per l’occasione: Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novigeograd), Francesco Cassia e Alessandro Carnesecchi (CC Ortigia 1928), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti, Giacomo Cannella, Francesco Condemi e Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia e Andrea Patchaliev (RN Savona), Federico Neri Panerai (Sc Quinto).

In rosa figurano gli elementi di punta della Pro Recco e della AN Brescia che hanno dato vita all’ultima avvincente finale che ha assegnato lo scudetto, ma anche i giocatori di riferimento di Ortigia, Savona, Trieste e Quinto che hanno animato l’ultima Serie A. Attenzione anche agli innesti dai campionati esterni come Di Somma dal Ferencvaros e De Michelis dal Novigeograd.