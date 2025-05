Pallanuoto, il Savona centra il 3° posto in Serie A1 e va ai gironi di Euro Cup 2025-2026

Arriva un altro verdetto nella Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: gli impegni infrasettimanali del Savona in Champions League fanno slittare di un giorno gara-2 della finale play-off per il 3° posto in casa del Trieste: i liguri vincono in casa degli alabardati per 7-11 e chiudono la serie sul 2-0, conquistando l’accesso alla fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026, mentre i giuliani dovranno affrontare le qualificazioni della stessa competizione.

Nel primo quarto gli ospiti indirizzano subito il match trovando il primo break e, soprattutto, non concedendo reti ai padroni di casa, portandosi sullo 0-2. Nella seconda frazione il Savona per tre volte allunga sul +3, ed in altrettante occasioni il Trieste torna a -2, fino al 3-5 di metà gara.

Nel terzo periodo il Savona indirizza definitivamente la sfida con un mortifero parziale di 0-4 che dal 4-5 porta lo score sul 4-9, prima che i padroni di casa firmino il 5-9. Nell’ultimo quarto Trieste torna a -2 sul 7-9 a 1’45” dalla sirena, ma il Savona in 54″ sigla le due reti che chiudono i conti sul punteggio finale di 7-11.

TABELLINO

PALLANUOTO TRIESTE-RN SAVONA 7-11

PALLANUOTO TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik 1, R. Petronio, R. Liprandi, L. Marziali 1, T. Sedlmayer 1, E. Manzi, M. Mezzarobba, A. Razzi, N. Pavic, D. Kujacic 2, A. Mladossich 2, P. Oliva, F. Casavola. All. Mirarchi.

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi 1, T. Cora 2, P. Figlioli 1, D. Occhione, V. Rizzo 1, D. Merkulov 1, L. Bruni 2, B. Erdelyi, M. Guidi 1, M. Vavic 1, A. Gullotta 1, N. Da Rold. All. Angelini.

Arbitri: D. Bianco e Guarracino.

Note – Parziali: 0-2, 3-3, 2-4, 2-2. Uscito per limite di falli Manzi (T) nel terzo tempo. Oliva (T) para un rigore a Rizzo (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 3/7 e R.N Savona 4/6. Spettatori 200 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

20:00 AN BRESCIA – PRO RECCO WATERPOLO 12-10

Gara 2 – Venerdì 16 maggio 2025

21:15 PRO RECCO WATERPOLO – AN BRESCIA 13-10 (Serie in parità sull’1-1)

Gara 3 Giornata – Martedì 20 maggio 2025

21:15 AN BRESCIA – PRO RECCO WATERPOLO Brescia – Centro Natatorio Mompiano Diretta Rai Sport

Serie al meglio delle 3 partite

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

14:30 R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 15-9

Gara 2 – Sabato 17 maggio 2025

15:30 PALLANUOTO TRIESTE – R.N. SAVONA 7-11 (Savona vince la serie per 2-0)

Savona ai gironi dell’Euro Cup 2025-2026 – Trieste alle qualificazioni dell’Euro Cup 2025-2026

Finali PLAY OFF 5°/6° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

21:00 DE AKKER TEAM – C.N. POSILLIPO 15-16

Gara 2 – Venerdì 16 maggio 2025

19:00 C.N. POSILLIPO – DE AKKER TEAM 12-11 (Posillipo vince la serie per 2-0)

Posillipo e De Akker Team alla Conference Cup 2025-2026

Finali PLAY OFF 7°/8° posto

Gara 1 – Martedì 6 maggio 2025

18:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.C. ORTIGIA 1928 12-11

Gara 2 – Venerdì 16 maggio 2025

14:30 C.C. ORTIGIA 1928 – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 9-6 (Serie in parità sull’1-1)

Gara 3 – Martedì 20 maggio 2025

19:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.C. ORTIGIA 1928 Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto “P. Roghi”

Serie al meglio delle 3 partite

Finale PLAY OUT

Gara 1 – Sabato 10 maggio 2025

18:00 R.N. FLORENTIA – NUOTO CATANIA 13-9

Gara 2 – Venerdì 16 maggio 2025

15:00 NUOTO CATANIA – R.N. FLORENTIA 13-11 (Serie in parità sull’1-1)

Gara 3 – Martedì 20 maggio 2025

18:00 R.N. FLORENTIA – NUOTO CATANIA Firenze – Piscina Comunale “G. Nannini”

Serie al meglio delle 3 partite