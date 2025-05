Pallanuoto femminile, Rapallo batte ancora Trieste e conquista il terzo posto in Serie A1

Arriva il penultimo verdetto stagionale della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: nella finale per il terzo posto il Rapallo supera in trasferta il Trieste per 9-11 in gara-2 e chiude la serie sul 2-0 dopo aver vinto in casa gara-1 per 13-8, salendo così sul gradino più basso del podio del massimo campionato italiano. entrambe le formazioni disputeranno le qualificazioni della Champions League 2025-2026.

Tanti capovolgimenti di fronte del corso del match: le liguri chiudono il primo quarto in vantaggio per 1-2, ma nella seconda frazione le alabardate ribaltano lo score ed arrivano a metà gara in vantaggio per 5-4. Nel terzo periodo, grazie ad un break di 0-4 in meno di 5′, le ospiti tornano a condurre sul 7-8, infine nell’ultimo quarto Rapallo tocca anche il +3 prima del definitivo 9-11, che consegna alle liguri il terzo posto finale in classifica.

TABELLINO

PALLANUOTO TRIESTE-RAPALLO PALLANUOTO 9-11

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino, E. De March 1, S. Cordovani 1, V. Gant, L. Cergol 4, G. Klatowski 2, F. Colletta, A. Gragnolati, J. Vukovic, G. Matafora, G. Zizza 1, R. Apollonio, V. Koptseva. All. Zizza.

RAPALLO PALLANUOTO: S. Caso, N. Zanetta, P. Di Maria 1, O. Mitchell 1, C. Marcialis, G. Lombella, G. Galardi 2, B. Cabona 2, P. Kudella, C. Grasso, R. Bianconi 5, H. Ballesty, H. Santapaola, L. Bianco. All. Antonucci.

Arbitri: Petronilli e Grillo.

Note – Parziali: 1-2, 4-2, 2-4, 2-3. Uscita per limite di falli Marcialis (R) nel quarto tempo. Bianconi sbaglia un rigore nel secondo tempo (battuta irregolare). Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 4/7 + 2 rigori e Rapallo Pallanuoto 2/8 + un rigore.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

Gara 1 – Sabato 24 maggio 2025

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA 13-6

Gara 2 – Martedì 27 maggio 2025

18:30 S.I.S. ROMA – L’EKIPE ORIZZONTE 9-7 (Serie sull’1-1)

Gara 3 – Sabato 31 maggio 2025

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA Catania – Piscina Comunale di Nesima Diretta Rai Sport

Serie al meglio delle 3 partite

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

Gara 1 – Sabato 24 maggio 2025

20:30 RAPALLO PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE 13-8

Gara 2 – Mercoledì 28 maggio 2025

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – RAPALLO PALLANUOTO 9-11 (Rapallo vince la serie per 2-0)

Rapallo (3° posto) e Trieste (4° posto) alle qualificazioni della Champions League 2025-2026