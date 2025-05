Pallanuoto femminile, Orizzonte e SIS Roma vogliono sfruttare il fattore campo nelle semifinali play-off della Serie A1

Scatteranno domani, mercoledì 14 maggio, le semifinali play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile, che si giocheranno al meglio delle 3 partite: le quattro formazioni protagoniste sono già qualificate alla prossima Champions League, ma le vincitrici entreranno in gioco direttamente nella fase a gironi, mentre le perdenti dovranno disputare le qualificazioni.

In palio, ovviamente, ci sarà anche il pass per la finale Scudetto: si tratta di due serie incerte, anche per quanto visto nel corso della stagione regolare. Una vittoria per parte negli scontri diretti tra SIS Roma e Rapallo: le capitoline, che hanno conservato il secondo posto in regular season con un solo punto di margine nei confronti delle liguri, si sono imposte per 12-10 in casa, ma in trasferta sono state battute di misura, con lo score di 10-9.

Dall’altro lato del tabellone, invece, nel corso della stagione regolare L’Ekipe Orizzonte ha vinto entrambi gli incroci con la Pallanuoto Trieste, imponendosi in entrambi i casi con lo stesso punteggio di 12-9. Le alabardate, però, nei quarti di finale dei play-off hanno eliminato la Plebiscito Padova, andando a vincere Gara-1 in Veneto, dunque le etnee dovranno fare massima attenzione.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Semifinali PLAY OFF

Gara-1 – Mercoledì 14 maggio 2025

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – PALLANUOTO TRIESTE Catania – Piscina Comunale di Nesima

18:30 S.I.S. ROMA – RAPALLO PALLANUOTO RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa Diretta RAI Sport

Gara-2 – Sabato 17 maggio 2025

18:30 PALLANUOTO TRIESTE – L’EKIPE ORIZZONTE Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi” Diretta RAI Sport

20:00 RAPALLO PALLANUOTO – S.I.S. ROMA Rapallo (GE) – Piscina Comunale

Eventuale Gara-3 – Mercoledì 21 maggio 2025

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – PALLANUOTO TRIESTE* Catania – Piscina Comunale di Nesima

20:00 S.I.S. ROMA – RAPALLO PALLANUOTO* RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

* = ore 18:30 in caso di diretta RAI Sport