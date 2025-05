Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte domina gara-1 della finale play-off ed è ad un passo dallo Scudetto!

Dominio delle padrone di casa alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, nel primo atto della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: in gara-1 della serie al meglio delle tre sfide che assegnerà lo Scudetto si impone L’Ekipe Orizzonte, che liquida la SIS Roma con il netto score di 13-6.

Nel primo quarto regna l’equilibrio, le etnee ribaltano lo score dopo l’iniziale marcatura delle capitoline e chiudono in vantaggio sul 3-2. Nel secondo periodo le siciliane trovano il +2, le ospiti accorciano, ma le etnee allungano ancora e toccano il +3, difeso fino al 7-4 di metà gara.

Nella terza frazione le etnee chiudono definitivamente l’incontro con il break che vale il +6, le capitoline accorciano, ma le padrone di casa volano via sul 12-5. Nell’ultimo quarto non c’è più storia, le reti di Picozzi e Longo servono solo a fissare il punteggio sul definitivo 13-6.

TABELLINO

L’EKIPE ORIZZONTE-SIS ROMA 13-6

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 4, T. Di Mario 1, G. Viacava, M. Giuffrida, D. Bettini 1, C. Andrews 3, C. Tabani, G. Gagliardi 1, E. Hardy, A. Longo 1, M. Leone 2, G. Condorelli, R. Jutte. All. Miceli.

SIS ROMA: O. Sesena, E. Zaplatina 1, A. Gual Rovirosa, A. Aprea, C. Ranalli, I. Chiappini 1, D. Picozzi 1, L. Di Claudio, L. Papi, S. Centanni, A. Cocchiere 3, S. Carosi, G. Bottiglieri, G. Aprea. All. Capanna.

Arbitri: Pinato e Ferrari.

Note – Parziali: 3-2, 4-2, 5-1, 1-1. Uscite per limite di falli Ranalli (R) nel terzo tempo e Jutte (C) nel quarto tempo. Chiappini (R) fallisce un rigore (fuori) a 3’35” del primo tempo sul risultato di 1-1. Celona (C) subentra a Condorelli a 7’03” del quarto tempo. Spettatori: 400 circa. Presente in tribuna il CT Silipo.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

Gara 1 – Sabato 24 maggio 2025

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA 13-6 (Serie 1-0)

Gara 2 – Martedì 27 maggio 2025

18:30 S.I.S. ROMA – L’EKIPE ORIZZONTE RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa Diretta Rai Sport

Eventuale Gara 3 – Sabato 31 maggio 2025

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA Catania – Piscina Comunale di Nesima Diretta Rai Sport

Serie al meglio delle 3 partite

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

Gara 1 – Sabato 24 maggio 2025

20:30 RAPALLO PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE Rapallo (GE) – Piscina Comunale

Gara 2 – Mercoledì 28 maggio 2025

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – RAPALLO PALLANUOTO Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

Eventuale Gara 3 – Venerdì 30 maggio 2025

20:00 RAPALLO PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE Rapallo (GE) – Piscina Comunale

Serie al meglio delle 3 partite