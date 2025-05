Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte campione d’Italia! Scudetto numero 25, SIS Roma dominata nella bella!

Alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, esplode la festa al termine del terzo ed ultimo atto della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: le padroni di casa etnee de L’Ekipe Orizzonte superano la compagine capitolina della SIS Roma con il punteggio di 7-5, vincendo così la serie per 2-1.

Le etnee festeggiano così il sesto Scudetto consecutivo, il 25° della storia in 40 edizioni, vendicando la sconfitta patita in finale di Coppa Italia proprio contro le giallorosse. Amaro addio agonistico per la capitana della SIS Roma, Domitilla Picozzi, che lascia la waterpolo giocata.

Nel primo quarto Bettini apre le marcature e Viacava poco dopo in superiorità firma il primo break dell’incontro col gol del 2-0. Nel secondo periodo Condorelli para un rigore a Ranalli ed acuisce il digiuno offensivo delle ospiti. Andrews sigla il 3-0 in superiorità, la SIS Roma si sblocca dopo oltre 13′ con Ranalli, che si riscatta dopo l’errore dai 5 metri, ma Bettini in controfuga mette a segno la rete del 4-1.

Nella terza frazione Andrews regala il +4 alle etnee, poi Gagliardi, in superiorità, ritocca il massimo vantaggio delle etnee, ma Cocchiere accorcia firmando il 6-2. Nell’ultimo quarto Andrews restituisce il +5 alle etnee, che però negli ultimi tre minuti hanno un calo di concentrazione. Chiappini e Ranalli rendono meno amaro il passivo, poi però Picozzi viene espulsa per raggiunto limite di falli gravi. Ranalli firma la rete del -2 a 21″ dalla sirena, ma è troppo tardi, L’Ekipe Orizzonte vince per 7-5.

TABELLINO

L’EKIPE ORIZZONTE-SIS ROMA 7-5

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan, T. Di Mario, G. Viacava 1, M. Giuffrida, D. Bettini 2, C. Andrews 3, C. Tabani, G. Gagliardi 1, E. Hardy, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli, R. Jutte. All. Miceli.

SIS ROMA: O. Sesena, E. Zaplatina, A. Gual Rovirosa, A. Aprea, C. Ranalli 3, I. Chiappini 1, D. Picozzi, L. Di Claudio, L. Papi, S. Centanni, A. Cocchiere 1, S. Carosi, G. Bottiglieri, G. Aprea. All. Capanna.

Arbitri: Ferrari e Calabrò.

Note – Parziali: 2-0, 2-1, 2-1, 1-3. Uscite per limite di falli Jutte (O) a 1’59” del quarto tempo, Leone (O) a 3’01” del quarto tempo, Picozzi (S) a 6’01” del quarto tempo e Cocchiere (S) a 6’50” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 3/12 e SIS Roma 2/12 + un rigore. In porta Condorelli (O) e Sesena (S). Condorelli (O) para un rigore a Ranalli a 2’00” del secondo tempo. Spettatori 600 circa. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

Gara 1 – Sabato 24 maggio 2025

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA 13-6

Gara 2 – Martedì 27 maggio 2025

18:30 S.I.S. ROMA – L’EKIPE ORIZZONTE 9-7 (Serie sull’1-1)

Gara 3 – Sabato 31 maggio 2025

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA 7-5 (L’Ekipe Orizzonte vince la serie per 2-1)

L’Ekipe Orizzonte campione d’Italia ed ai gironi della Champions League 2025-2026 – SIS Roma ai gironi della Champions League 2025-2026

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

Gara 1 – Sabato 24 maggio 2025

20:30 RAPALLO PALLANUOTO – PALLANUOTO TRIESTE 13-8

Gara 2 – Mercoledì 28 maggio 2025

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – RAPALLO PALLANUOTO 9-11 (Rapallo vince la serie per 2-0)

Rapallo (3° posto) e Trieste (4° posto) alle qualificazioni della Champions League 2025-2026