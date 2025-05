Pallanuoto femminile, la SIS Roma supera per 14-11 il Rapallo nelle semifinali play-off di Serie A1

Così come L’Ekipe Orizzonte, anche la SIS Roma vince in casa gara-1 della serie al meglio delle 3 sfide valida per le semifinali play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile ed è ora ad un solo successo dall’accesso alla finale Scudetto: le capitoline superano per 14-11 il Rapallo.

Nel primo quarto le padrone di casa trovano il break in avvio e poi si portano sul 3-1, ma si fanno riagguantare sul 3-3. Nuovo break della SIS, ma le ospiti accorciano sul 5-4. Nella seconda frazione il Rapallo pareggia dopo 29″, ma le capitoline dal 5-5 piazzano il break di 5-0 che indirizza la sfida per il 10-5 di metà gara.

Nel terzo periodo la SIS Roma per tre volte trova il massimo vantaggio sul +6, ma le ospiti nel finale di frazione tornano a -4 sul 13-9. Nell’ultimo quarto le padrone di casa controllano, vanno sul +5, ma il Rapallo riesce a rendere il passivo meno pesante fino al definitivo 14-11.

SIS ROMA-RAPALLO PALLANUOTO 14-11

SIS ROMA: O. Sesena, E. Zaplatina, A. Gual Rovirosa, A. Aprea, C. Ranalli 5, I. Chiappini 2, D. Picozzi, L. Di Claudio 3, L. Papi, S. Centanni 2, A. Cocchiere 1, S. Carosi 1, G. Bottiglieri, G. Aprea. All. Capanna.

RAPALLO PALLANUOTO: S. Caso, N. Zanetta 2, P. Di Maria, O. Mitchell, C. Marcialis 1, G. Lombella, G. Galardi 2, B. Cabona 1, P. Kudella 1, C. Grasso, R. Bianconi 3, H. Ballesty 1, H. Santapaola, L. Bianco. All. Antonucci.

Arbitri: Calabrò e Grillo.

Note – Parziali: 5-4, 5-1, 3-4, 1-2. Uscite per limite di falli Carosi (S) a 3’39 e Bianco (R) a 5’26 del terzo tempo, Ballesty (R) a 2’49 del quarto tempo e Marcialis (R) a 6’12 del quarto tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 3/10 + 3 rigori e Rapallo 1/7 + 3 rigori. Santapaola (R) para un rigore a Chiappini a 3’26 del primo tempo e uno a Ranalli (S) a 5’59 del primo tempo. In porta Sesena (S) e Santapaola (R). Caso (R) subentra a Santapaola a inizio terzo tempo. Santapaola (R) subentra a Caso a 4’00 del quarto tempo. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo e il commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna. Spettatori 300 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Semifinali PLAY OFF

Gara-1 – Mercoledì 14 maggio 2025

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – PALLANUOTO TRIESTE 11-7 (Serie 1-0)

18:30 S.I.S. ROMA – RAPALLO PALLANUOTO 14-11 (Serie 1-0)

Serie al meglio delle 3 partite