Pallanuoto femminile, la finale Scudetto sarà Orizzonte-SIS Roma. Cosenza e Brizz Nuoto centrano la salvezza

Serata ricca di verdetti nella Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: si decidono in gara-2, infatti, sia le semifinali play-off che le finali play-out. Definite, dunque, le finaliste per lo Scudetto, le squadre retrocesse in Serie A2 e completato il quadro delle qualificate alle prossime Coppe Europee.

A contendersi lo Scudetto saranno L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma, che contestualmente staccano anche il pass per i gironi di Champions League 2025-2026, mentre Trieste e Rapallo disputeranno la finale per il 3° posto e dovranno affrontare le qualificazioni di Champions League 2025-2026.

Al termine delle finali play-out, invece, Cosenza e Brizz Nuoto festeggiano la permanenza in Serie A1 e potranno disputare la Conference Cup 2025-2026, mentre Vela Nuoto Ancona e Lazio Nuoto retrocedono in Serie A2 2025-2026.

Nelle semifinali play-off L’Ekipe Orizzonte passa per 7-11 a Trieste, mentre la SIS Roma piega per 13-14 il Rapallo. Nelle finali play-out il Cosenza deve ricorrere ai tiri di rigore per battere l’Ancona per 6-8 dopo il 5-5 dei tempi regolamentari, infine la Brizz Nuoto passa per 8-9 in casa della Lazio.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Semifinali PLAY OFF

Gara 1 – Mercoledì 14 maggio 2025

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – PALLANUOTO TRIESTE 11-7

18:30 S.I.S. ROMA – RAPALLO PALLANUOTO 14-11

Gara 2 – Sabato 17 maggio 2025

18:30 PALLANUOTO TRIESTE – L’EKIPE ORIZZONTE 7-11 (L’Ekipe Orizzonte vince la serie 2-0)

20:00 RAPALLO PALLANUOTO – S.I.S. ROMA 13-14 (SIS Roma vince la serie 2-0)

L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma vanno alla finale Scudetto ed ai gironi di Champions League 2025-2026

Trieste e Rapallo vanno alla finale per il 3° posto ed alle qualificazioni di Champions League 2025-2026

Finali PLAY OFF

Finale scudetto

Gara 1 – Sabato 24 maggio

18:30 L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma – in diretta su Rai Sport HD

Gara 2 – Martedì 27 maggio

18:30 SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte – in diretta su Rai Sport HD

Eventuale gara 3 – Sabato 31 maggio

18:30 L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma – in diretta su Rai Sport HD

Finale 3° posto

Gara 1 – Sabato 24 maggio

Rapallo Pallanuoto-Pallanuoto Trieste

Gara 2 – Mercoledì 28 maggio

Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto

Eventuale gara 3 – Venerdì 30 maggio

Rapallo Pallanuoto-Pallanuoto Trieste

Finali PLAY OUT

Gara-1 – Sabato 10 maggio 2025

15:00 BRIZZ NUOTO – S.S. LAZIO NUOTO 10-5 (Serie 1-0)

20:30 SMILE COSENZA PALLANUOTO – VELA NUOTO ANCONA 10-6 (Serie 1-0)

Gara-2 – Sabato 17 maggio 2025

15:30 VELA NUOTO ANCONA – SMILE COSENZA PALLANUOTO 6-8 dtr (5-5) (Cosenza vince la serie 2-0)

18:00 S.S. LAZIO NUOTO – BRIZZ NUOTO 8-9 (Brizz Nuoto vince la serie 2-0)

Cosenza e Brizz Nuoto restano in Serie A1 e vanno alla Conference Cup 2025-2026

Vela Nuoto Ancona e Lazio Nuoto retrocedono in Serie A2 2025-2026