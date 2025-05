Pallanuoto femminile, Brizz Nuoto e Cosenza vittoriose nel primo match dei play-out in Serie A1

Vanno in archivio le sfide valide per gara-1 delle finali play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: vittorie interne per Brizz Nuoto e Cosenza, che si portano ad una sola vittoria dalla salvezza ed il conseguente accesso alla Conference Cup 2025-2026, mentre rischiano la retrocessione in Serie A2 e sono spalle al muro Lazio ed Ancona.

A Catania le acesi della Brizz Nuoto si impongono per 10-5 sulla Lazio dopo una sfida equilibrata soltanto nel primo quarto, chiuso sul 2-2. Nella seconda frazione arriva il break di 3-0 che indirizza in match, fino ad una netta vittoria finale. Per le siciliane triplette di Bianchi e Meijer.

A Cosenza le padrone di casa calabresi vincono contro la Vela Nuoto Ancona per 10-6 al termine di un match in cui sono trascinate dalla cinquina di Morrone. Le cosentine dallo 0-1 iniziale piazzano un break mortifero di 5-0 a cavallo tra primo e secondo quarto, amministrando poi senza patemi.

TABELLINI

BRIZZ NUOTO-SS LAZIO NUOTO 10-5

BRIZZ NUOTO: A. Poor, F. Sapienza 1, A. Vitaliano, G. Pastanella 2, V. Sbruzzi, M. Spampinato 1, R. Bianchi 3, I. Pane, C. Cappello, N. Meijer 3, M. Totolici, E. Paterson, F. Paladino, C. Russo. All. Zilleri.

SS LAZIO NUOTO: G. Acerbotti, I. Falso, G. Di Marcantonio, C. Ioannou 1, M. Savioli 1, L. Boldrini, C. Tori 1, C. Lomonte, S. Rugora, G. Rambaldi Guidasci, L. Mataafa 1, A. Rovetta 1, S. Lucherini. All. Spagnoli.

Arbitri: Guarracino e Alfi.

Note – Parziali: 2-2, 4-1, 3-2, 1-0. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Brizz Nuoto 4/8 e SS Lazio Nuoto 1/7. Spettatori: 200 circa.

SMILE COSENZA PALLANUOTO-VELA NUOTO ANCONA 10-6

SMILE COSENZA PALLANUOTO: D. Nigro, L. Stavolo, M. Ciudad Herrera 3, A. Mandelli, M. Misiti, C. Malluzzo 1, F. Morrone 5, S. Zaffina, R. Moreira, V. Santoro 1, V. Occhione, Gesheva, M. Brandimarte, M. Le Fosse. All. Fasanella.

VELA NUOTO ANCONA: A. Andreoni, S. Consolani, S. Campitelli, E. Monterubbianesi 3, V. Manini, M. Marchetti 1, C. Bartocci, M. Olivieri, G. Dametto, G. Bersacchia 2, E. Altamura, E. Quattrini, S. Mancinelli. All. Pace.

Arbitri: Paoletti e Iacovelli.

Note – Parziali: 3-1, 2-1, 2-1, 3-3.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Finale PLAY OUT

Gara-1 – Sabato 10 maggio 2025

15:00 BRIZZ NUOTO – S.S. LAZIO NUOTO 10-5 (Serie 1-0)

20:30 SMILE COSENZA PALLANUOTO – VELA NUOTO ANCONA 13-9 (Serie 1-0)

Serie al meglio delle 3 partite