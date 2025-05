Pallanuoto, duello tricolore a Nesima. L’Ekipe Orizzonte riceve la Sis Roma in gara 3 di finale playoff

Servirà l’ultimo duello per decretare la formazione vincitrice del titolo tricolore. Nell’incontro valevole per gara 3 di finale playoff del campionato di serie A1 Femminile l’Ekipe Orizzonte Catania ospita alla piscina Comunale di Nesima, fischio d’inizio previsto alle ore 18:30 con diretta tv su Rai Sport + HD, la Sis Roma.

Gara 2 ha premiato, con merito, la prova delle capitoline, brave a reagire allo 0-2 iniziale, a mettere in atto un’eccellente fase difensiva nel fondamentale dell’uomo in meno e pronte a riallungare nel punteggio non appena le siciliane accorciavano le distanze.

Come in ogni finale che si rispetti appare lecito attendersi una partita fisica, nervosa, agonisticamente vibrante nella quale le difese saranno chiamate a recitare un ruolo da assolute protagoniste. Chi riuscirà a giocare con maggiore lucidità, soprattutto nei momenti chiave, e a ridurre il numero di errori creerà le premesse per portare a casa l’intera posta in palio.

Grinta, intensità agonistica e la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo dovranno animare la prova di una formazione siciliana che ad Ostia ha pagato dazio alla pessima percentuale messa a referto in superiorità numerica e a una prestazione in cui nei momenti chiave si è affidata maggiormente alle giocate individuali che al piano partita minuziosamente preparato da Martina Miceli.

L’inerzia psicologica della serie si sposta adesso nelle mani della Sis. Le capitolini devono però essere brave a gestire nel modo più giusto l’entusiasmo generato dalla vittoria e ad evitare di trasformarlo in pericolosa euforia. Determinante trovare il giusto equilibrio di prestazione per provare ad offrire la miglior versione di sé in quella che si annuncia come una battaglia lunga trentadue minuti. A spingere ulteriormente il club presieduto da Flavio Giustolisi il desiderio di regalare l’ultima gioia a Domitilla Picozzi. La capitana giallorossa ha infatti deciso di ritirarsi per dedicarsi al suo percorso professionale e non c’è modo più bello di congedarsi che quello di regalare il primo tricolore alla società di cui è stata bandiera.