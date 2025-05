Pallanuoto: arriva il Triplete per la Pro Recco. Battuto il Radnicki, l’Euro Cup va in Liguria

È diverso da quello classico, non c’è la Champions League per le note vicende di inizio stagione, ma è comunque un Triplete. È festa in quel di Sori: la Pro Recco trova il terzo trofeo stagionale dopo scudetto e Coppa Italia, trionfo infatti nell’Euro Cup.

Oggi in scena il match di ritorno della finale dopo l’andata vinta 16-12 con il Radnicki. I serbi non riescono a reagire, trovandosi davanti un Cannella scatenato, autore di quattro reti, ma in generale una squadra di Sukno in netto controllo.

Il commento dell’allenatore: “Una stagione veramente straordinaria, complimenti a tutta la società. Grazie ai ragazzi: a settembre nessuno pensava a questa stagione, abbiamo vinto tutto, affrontando tante difficoltà, ma i ragazzi non hanno mai mollato e i frutti sono arrivati. Dieci mesi insieme, ogni giorno si sono presentati all’allenamento con una passione speciale; ci siamo uniti e al momento giusto abbiamo mostrato un gioco perfetto nelle tre finali”.

Pro Recco – Radnicki 12-9

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 1, Durik, Cannella 4, Younger 2, Fondelli, Presciutti, Echenique, Iocchi Gratta, Vujosevic 1, Condemi 3, Hallock 1, Negri. All. Sukno.

Radnicki: Filipovic, S. Rasovic 1, Gavrilovic, Jankovic, Dadvani 1, Pijetlovic, Drasovic 1, N. Jaksic 3, Vasic, Vapenski 3, P. Jaksic, Murisic, Todorovski. All. Stevanovic.

Arbitri: Kun (Ungheria) e Zwart (Olanda)

Parziali: 3-2, 4-1, 2-3, 3-3

Superiorità: Pro Recco 5/11, Radnicki 5/12. Rigori: Pro Recco 3/3, Radnicki 2/4

Usciti per numero di falli: Vasic (Rad) nel secondo tempo, Younger (PR), Di Fulvio (PR) nel quarto tempo