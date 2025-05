Pallanuoto, a Sori arriva il Radnicki. La Pro Recco insegue la sua prima Euro Cup

Completare un’annata straordinaria con la ciliegina sulla torta, la vittoria di uno dei trofei ancora mancanti nella bacheca societaria. Nell’incontro valevole per gara 2 di finale di Euro Cup la Pro Recco affronta alla Comunale di Sori, fischio d’inizio previsto domani alle 19:00, il Radnicki.

Le due squadre ripartono dal 16-12 con cui i padroni di casa si sono imposti nella gara 1 disputata lo scorso 10 Maggio in Serbia. Per vincere il trofeo i biancocelesti possono anche perdere con tre gol di scarto, in caso di vittoria dei serbi con quattro reti di scarto saranno i tiri di rigore a decidere la vincitrice, un successo degli ospiti con cinque o più gol consegnerebbe loro il trofeo.

Nella sfida giocata in Serbia i liguri sono cresciuti in maniera esponenziale con il trascorrere dei minuti e hanno assunto l’inerzia del confronto grazie ad una stratosferica prova collettiva impreziosita dalle eccellenti percentuali di rendimento registrate nei fondamentali di superiorità e inferiorità numerica.

Sarà sicuramente un avvicinamento al match molto diverso dal solito quello dei liguri. Il gruppo ha avuto poco tempo a disposizione, dopo la vittoriosa gara 3 di martedì contro l’AN Brescia, per preparare il secondo atto della finale continentale. Sandro Sukno dovrà essere bravo a toccare le corde giuste dal punto di vista motivazionale per stimolare un gruppo che ha tanta voglia di chiudere l’annata con il terzo trofeo.

Il giusto approccio al match, la difesa granitica esibita in gara 3 di finale scudetto e la capacità di tenere la concentrazione alta risulteranno fondamentali contro una rivale che proverà il tutto per tutto nel tentativo di ribaltare lo svantaggio. Entrare in vasca pensando di dover gestire il vantaggio acquisito a Kragujevac potrebbe rivelarsi il peggior errore possibile. Giova ricordare che nel Radnicki militano alcune colonne della nazionale serba, su tutti il fenomeno Nikola Jaksic.