Pallamano, svelato il calendario dell’Italia agli Europei 2026: esordio contro l’Islanda

La European Handball Federation ha diramato il calendario degli Europei 2026 di pallamano maschile, in programma in Danimarca, Svezia e Norvegia: l’Italia, che si è qualificata alla rassegna continentale dopo 27 anni, è stata inserita nel Gruppo F, previsto a Kristianstad, in Svezia.

Si giocherà alla Kristianstad Arena, dove l’esordio degli azzurri avverrà il 16 gennaio contro l’Islanda alle ore 18.00. Il secondo match dell’Italia è in programma contro l’Ungheria il 18 gennaio alle ore 20.30, infine la conclusione del raggruppamento arriverà il 20 gennaio alle ore 18.00 contro la Polonia.

Nella prima fase le 24 squadre qualificate sono state suddivise in sei gironi da quattro, ed al termine le prime due di ciascun raggruppamento passeranno al main round, che vedrà impegnate 12 squadre dal 22 al 28 gennaio tra Malmö ed Herning. La fase ad eliminazione diretta si giocherà all’Jyske Bank Boxen di Herning.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

16 gennaio 2026 ore 18:00 a Kristianstad, Islanda – Italia

18 gennaio 2026 ore 20:30 a Kristianstad, Ungheria – Italia

20 gennaio 2026 ore 18:00 a Kristianstad, Italia – Polonia