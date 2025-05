Pallamano, Serie A1: Salerno vince e raggiunge Erice in finale

Jomi Salerno vince contro Pontinia ed ottiene il pass per la finale Playoffs 2025 di Serie A1. La compagine campana festeggia dopo un’impegnativa gara-3 e per la seconda volta nella storia affronterà AC Life Style Erice nell’ultima sfida per lo Scudetto.

Le salernitane non sbagliano fuori casa imponendosi per soli tre punti (25-22), il parquet del Pala Marica Bianchi nega l’accesso in finale ad Adattiva Pontinia che lo scorso tre maggio aveva vinto davanti al proprio pubblico per 20 a 18.

Fino alla fine le laziali hanno tentato di ribaltare l’esito finale del match, una missione non riuscita. Il team che ha concluso al secondo posto la regular season ha dovuto piegarsi ad Ilaria Dalla Costa ed a compagne.

Dopo la Coppa Italia, vinta da Erice, Salerno si prepara per la lotta per lo Scudetto che scatterà il 17 maggio con gara-1. Ricordiamo che il format è il medesimo delle semifinali, un duello sulle tre partite che nella peggiore delle ipotesi si concluderà il 24 maggio.